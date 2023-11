Von Umstürzlern in Trillfingen bis zur Kreisreform in Sigmaringen

Spannende Beiträge zur hohenzollerischen Geschichte vereint das jüngst erschienene Heft der „Hohenzollerischen Heimat“. Unter dem Titel „Trillfingen ruft zum Umsturz auf“ beschreibt Rolf Vogt die Geschehnisse bei der Volksversammlung am 24. September 1848 im beschaulichen Trillfingen bei Haigerloch.

„Tausende drängeln sich auf dem Dorfplatz, die Musik spielt, die Redner geben ihr Bestes.“ „Stargast“ in Trillfingen war Carl Otto Würth, 45 Jahre alt, Rechtsanwalt in Sigmaringen und seit dem Vortag Abgeordneter des Fürstentums Hohenzollern-Sigmaringen in der Nationalversammlung in Frankfurt. Er wurde in das hohenzollerische Unterland vom Vaterländischen Verein Trillfingen eingeladen. Eine rote Fahne wurde geschwenkt und auf dem Podium lag ein Kürbis, „in Form eines Kopfes weiß und schwarz angemalt“, in dem aufrecht ein Schwert steckte ‐ ein deutliches Zeichen für alle. Am Ende sollen 5000 bis 10.000 den Platz vor dem Gasthaus „Rössle“ gefüllt haben. Nach der revolutionären Versammlung scheint keine Einigkeit im Dorf bestanden zu haben. Eine „verstärkte Deputation“ wurde am 11. November 1848 von der Gemeinde zum Haigerlocher Oberamtmann Clavel geschickt. Diese distanzierten sich vom Vaterländischen Verein, und Clavel bestätigte, dass die Gemeinde „bei weitem nicht so staatsgefährlich ist, als sie schon verschrien wurde, und daß diese Gemeinde noch viele tüchtige Männer zählt“.

Otto Bogenschütz berichtet unter dem Titel „Die Burg Hohenzollern steht heute auf dem Gemeindegebiet von Bisingen“ über das Ergebnis seiner Forschungen. Wie bei der Landesvermessung im Fürstentum Hohenzollern-Hechingen im Jahre 1863 der Aufnahmegeometer Johann Georg Bogenschütz, aus Zimmern gebürtig, die Vermessung vornahm, schildert der Autor detailliert ‐ er ist selbst Vermessungsingenieur. Das Ergebnis wurde von der preußischen Regierung in Berlin so entschieden: „Der fürstliche Wald zwischen dem Zellerhorn und dem Wasserturm muss zwischen Boll und Zimmern aufgeteilt werden, die Grundfläche der Zollerburg bekommt die Gemeinde Zimmern“.

Botho Walldorf veröffentlicht einen Bilderreigen zum Thema „Hettingen. Von kleinbäuerlichen Schöpfen zum High-Tech-Standort“. Seine Fotos zeigen unter anderem den Verfall eines Schopfes, eine Öschprozession der Hettinger auf die Hochfläche 1973 mit Stadtpfarrer Gustav Scharm oder aktuelle Industriebauten.

Mit drei Beiträgen ist Hans-Dieter Lehmann vertreten. Der erste befasst sich mit „Altendickingen, Pfaff Albrecht Hellgraf zu Hechingen und den Rittern von Suntheim bei Zepfenhahn“. Der Weiler Altendickingen lag beim heutigen Burgstallhof zwischen Ofterdingen und Bodelshausen an einer mittelalterlichen Reichsstraße (Königsstraße). Die erste schriftliche Nennung ist in einer Urkunde von 1317 bezeugt. Da Altendickingen an einer Königsstraße lag, war der Hellgraf für das Geleit auf einem Abschnitt dieser Straße zuständig. Der zweite Artikel von Lehmann handelt von „Bittelbronn und ähnliche Ortsnamen. Der dritte Beitrag von Lehmann trägt den Titel „Ein merkwürdiger Befund am Laubstöffel zwischen Bodelshausen und Hemmendorf“.

Der abschließende Beitrag von Edwin Ernst Weber mit dem Titel „Die Kreisreform von 1973 und der neue Landkreis Sigmaringen“ lässt dessen Entstehungsgeschichte Revue passieren. Im neuen Landkreis Sigmaringen sind 25 Städte und Gemeinden mit zur Zeit 134.000 Bewohnern zusammen geschlossen. Unter „massiven politischen Auseinandersetzungen und Erschütterungen“ kam dieser neue Verwaltungsbezirk zustande. Das Heft wird durch zwei ausführliche Buchbesprechungen abgerundet.

