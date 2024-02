In Sigmaringen und dessen Teilorten ist in den nächsten Monaten wieder einiges geboten. Eine Übersicht zeigt, welche Veranstaltungen wieder anstehen und welche neu dazu gekommen sind.

Versperkirche: Das tägliche gemeinsame Mittagessen mit Essen, Musik und Begegnung findet wieder von 18. Februar bis 1. März im evangelischen Gemeindehaus statt.

Kleinkunstabend: Erstmals lädt die Stadt am Sonntag, 17. März, zum Sigmaringer Kleinkunstabend ein, an dem an verschiedenen Orten kulturelles Programm geboten ist. In mehreren Räumlichkeiten in der Stadt treten Künstler verschiedener Kleinkunst-Genres auf. Die Besucher wechseln die Schauplätze nach Belieben und können sich so ihren Klein.Kunst.Abend individuell zusammenstellen. Ob große Bühne mit Kabarett, kuscheliges Folk-Konzert in einem Linienbus oder Aftershowparty mit DJ, für jeden Geschmack ist beim „Klein.Kunst.Abend Sigmaringen“ etwas geboten.

Das Zündapp-Museum öffnet wieder: Der Umzug der Zündapp-Maschinen vom Brauerei-Gelände in den Marstall ist beinahe abgeschlossen. Mit Beginn der Saison im März wird das Zündapp-Museum der Brauerei Zoller-Hof seine Tor wieder öffnen. In der oberen Etage des Brauwerks am Karlsplatz ist ein hübsches Museum entstanden. Ziel des Brauerei-Geschäftsführers Ralf Rakel ist, das Thema Bier mit dem Thema Zweirad zu verknüpfen. Mal sehen, wie diese anspruchsvolle Aufgabe gelöst wird.

Musikkapelle feiert Jubiläum: Die Laizer Musikkapelle feiert in diesem Jahr ihr 100-jähriges Bestehen. Sie feiern unter anderem mit einem Jubiläumsgartenfest, aber auch einem Chronikabend und einem Weinfest, beides im Oktober. Auftakt macht das Jubiläumskonzert am 23. März.

Fidelisfest: Traditionell am 24. April feiert Sigmaringen seinen Stadtheiligen beim Fidelisfest.

50 Jahre Eingemeindung: Diesen Anlass nutzen die Jungnauer, um zu feiern. Auch dafür wird es einige Programmpunkte geben. Nach dem Bräuteln, bei dem die Eingemeindung thematisiert wird, gibt es im April einen Vortrag zur Geschichte Jungnaus. Ein genaueres Datum ist noch nicht bekannt.

Frühlingsfest: Inzwischen traditionell ist Frühlingsfest der Stadtinitiative auf dem Festplatz mit verkaufsoffenem Sonntag. Es findet am Wochenende vom 3. bis 5. Mai statt und umfasst unter anderem einen Rummel.

Abfahrt: Rund um das Alfons X findet am Samstag, 4. Mai, die erste Abfahrt des Jahres statt. Welche DJs auflegen werden, ist laut Veranstalter Neff Beser noch offen. Auch im Oktober ist wieder eine Abfahrt geplant.

Rathausplatzkonzerte: Immer wieder sonntags finden von Mai bis September die Rathausplatzkonzerte in Sigmaringen statt.

Was im Schloss geboten ist: Beim Erlebnistag am 16. Juni geht es um Geister und Gespenster. Auf die kleinen Schlossbesucher wartet die Kinderführung „Kasimir hat Heuschnupfen“. Während der Sommerferien erhält ein Kind in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen freien Eintritt. Zum Hohenzollerntag am 13. Oktober bietet das Schloss ein Programm zum Thema „Schmausen und zechen“.

Das Stadtfest: Das Stadtfest lädt mit dem Musikschul-Openair am 29. und 30. Juni mit diversen Ständen in die Innenstadt ein.

Tanz im Park: Erstmals 2023 stattgefunden, können auch in diesem Jahr wieder Feierwütige im Prinzengarten bei Tanz im Park zu Elektromusik tanzen. Das Event findet am 5. Juli statt.

Live im Park: Neu ist dieses Jahr Live im Park, ebenfalls organisiert von Neff Beser, das einen Tag später am 6. Juli geplant ist. Es werden Bands im Prinzengarten auftreten. Wer auf der Bühne steht, ist noch offen.

Späh Business Run: Wer sportlich unterwegs ist, kann sich am 11. Juli beim Späh Business Run austoben. Angedacht ist ein Halbmarathon. Die Organisatoren des Silvesterlaufs unterstützen die Firma Späh bei der Ausrichtung.

Der Fürst auf der Donaubühne: Organisiert von Karls Hotel wird der Fürst mit seiner Band Royal Groovin im Juli wieder auf der Donaubühne auftreten. Geplant ist Donnerstag, 11. Juli. Gespielt wird für den guten Zweck, das Geld wird einer Organisation im Kreis zugute kommen.

Empfohlene Artikel Benefizkonzert vor Traumkulisse Fürst spielt Saxofon und sammelt 5000 Euro für Krebshilfe ein q Sigmaringen

Entenrennen: Sportlich ins Zeug legen müssen sich wenige Tage nach dem Späh-Lauf auch die Quietschenten beim Entenrennen des Round Table 162 Sigmaringen am 14. Juli.

Französisches Fest: Einen kulinarischen Ausflug ins Nachbarland ermöglicht das französische Fest vom 16. bis 18. August. Angeboten wird Wein, aber auch andere französische Produkte.

HGV-Flohmarkt: Beim traditionellen Flohmarkt eine Woche später am 24. August darf wieder wild in der Sigmaringer Innenstadt gefeilscht werden.

Mittelaltermarkt: Bereits zum sechsten Mal findet vom 6. bis 8. September im Prinzenpark der Mittelaltermarkt statt und entführt die Besucher in eine andere Zeit.

Fest der Kulturen: Ein offenes Aufeinandertreffen ermöglicht das Fest der Kulturen am 13. Oktober, kombiniert mit einem verkaufsoffenen Sonntag.

Das ist im Advent los: Das geballte Weinachtspaket plant die Stadt wieder im Advent. Zuerst findet der Weihnachtsmarkt des SV Sigmaringen 29. November bis 1. Dezember statt, danach startet die ökologische Schlittschuhlaufbahn mit Ständen, SIG on Ice. Parallel gibt es am Rathaus den Adventskalender zu sehen. In der Adventszeit gibt es im Schloss die Sonderführung „Weihnachtszauber“, bei der in der Schlossküche Punsch und Glühwein gereicht wird.

Silvesterlauf: Zum Jahresabschluss ist wieder der Silvesterlauf in Sigmaringen geplant, der erst im vergangenne Jahr wiederbelebt worden ist.