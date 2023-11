14 Jahre, nachdem sie als Patenkind in die Gemeinschaft des Hilfsprojekts Mariphil aufgenommen wurde, steht Jovelyn Dahang auf eigenen Beinen und ist auf keine finanzielle Unterstützung mehr angewiesen. Die 26-Jährige leitet sei Mai diesen Jahres den Betrieb der neuen Wasseraufbereitungsanlage auf den Philippinen, die das Mariphil-Kinderdorf und die Menschen in der Nachbarschaft mit sauberem Trinkwasser versorgt. Gebaut wurde die Anlage unter anderem mit den Spenden aus der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung.

Trinkwasser als Lebensgrundlage

Für Martin Riester, den Vorsitzenden des Hilfsprojekts aus Gutenstein, ist die Inbetriebnahme der Wasseraufbereitungsanlage gleich in mehrfacher Hinsicht ein riesiger Erfolg. „Sauberes Trinkwasser gehört zu den wichtigsten Lebensgrundlagen“, sagt er.

Auf den Philippinen hätten viele Familien keinen Zugang zu sauberem Wasser, Kinder würden durch die Keimbelastung in öffentlichen Leitungen, den selbstgebauten Brunnen oder im Regenwasser oft an Magen-Darm-Erkrankungen leiden und sogar daran sterben.

Wer es sich leisten kann, kauft Wasser hier

Wer es sich leisten könne, kaufe Wasser in Einwegflaschen oder an Wasseraufbereitsanlagen, wie Mariphil jetzt selbst eine besitzt. Größter Abnehmer ist das Mariphil-Kinderdorf im Nachbarort. Die Menschen aus der Umgebung können eine Gallone, was etwa 19 Litern entspricht, für 10 Peso bekommen. So viel kostet im Supermarkt oft schon ein einziger Liter.

Einnahmen können generiert werden

„Die eigene Anlage macht uns außerdem unabhängiger, schafft derzeit vier Arbeitsplätze und könnte künftig sogar Einnahmen generieren“, sagt Martin Riester.

Ein wichtiges Ziel des Hilfsprojekts sei schließlich, den Menschen auf den Philippinen dabei zu helfen, ihren Lebensunterhalt selbst zu bestreiten. Deshalb freue ihn besonders, dass mit Jovelyn Dahang eine junge Frau aus dem Mariphil-Schulpatenschaften-Programm die Geschäftsführung der Anlage übernommen hat.

Paten übernehmen das Schulgeld

Sie kommt aus einer bedürftigen Familie, die das Schulgeld nicht aus eigener Tasche hätte bezahlen können. Deshalb hat eine deutsche Familie 2009 eine Schulpatenschaft für das damals 12-jährige Mädchen übernommen und monatlich feste Geldbeträge an Mariphil überwiesen, bis Jovelyn Dahang im März diesen Jahres ihr Lehramtsstudium abgeschlossen hatte. Statt als Lehrerin arbeitet sie jetzt als Leiterin der Aufbereitungsanlage.

Junge Frau möchte etwas zurückgeben

„Mit ihrem motivierten Einsatz für eines unserer Projekte möchte sie Mariphil auch etwas zurückgeben“, glaubt Martin Riester. „So wie Jovelyn gibt einige ehemalige Patenkinder, die sich in dieser Hinsicht verpflichtet fühlen und stolz sind, Teil des Mariphil-Teams zu sein.“ Er wiederum sei stolz darauf, wie die jungen Menschen ihren oft steinigen Weg gemeistert hätten. Derzeit gibt es Mariphil-Patenschaften für 150 Kinder und Jugendliche.

Solaranlage soll installiert werden

Um wirtschaftlich noch effizienter zu arbeiten, möchten die Verantwortlichen von Mariphil das Dach der Aufbereitungsanlage gern mit einer Solaranlage ausstatten. „Der Strompreis ist auf den Philippinen verhältnismäßig hoch, da wäre es eine Erleichterung, den Betrieb wenigstens zum Teil mit selbst produziertem Strom versorgen zu können“, sagt Riester. Er geht davon aus, dass eine entsprechende Anlage zwischen 10.000 und 12.000 Euro kosten wird.

Lastwagen wäre für die Mitarbeiter wichtig

Noch mehr Menschen könnten außerdem mit sauberem Trinkwasser versorgt werden, wenn ein Lastwagen für die Mitarbeiter der Aufbereitungsanlage angeschafft werden könnte. „Dann könnten unsere Mitarbeiter Kunden, die bereit sind, für diesen Service einen Aufpreis zu zahlen, die Wasserkanister direkt nach Hause bringen“, erklärt Riester die Geschäftsidee. Bis zu 3000 Gallonen Wasser kann die Anlage bei voller Auslastung täglich aufbereiten ‐ die sollen möglichst ausgeschöpft werden.

Immer lernbereit

Jovelyn Dahang ist derweil bereit, immer weiter dazuzulernen. Um ihre Arbeit bestmöglich zu erledigen, wird sie sich im Bereich der Buchhaltung fortbilden lassen. Die gehörte nicht zu ihrem Lehramtsstudium.