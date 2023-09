Vollsperrung der Kreisstraße 8267

Das Landratsamt Sigmaringen lässt von Dienstag bis Freitag, 26. bis 29. September, Fahrbahnschäden an der Kreisstraße 8267 zwischen Laiz und Göggingen sanieren. Betroffen ist der Bereich um die Einmündung Inzigkofen. Die Arbeiten sind witterungsabhängig, Änderungen im Zeitplan daher möglich.

Für die Dauer der Arbeiten muss die Kreisstraße 8267 im Einmündungsbereich voll gesperrt werden. Aus Richtung Laiz wird in Richtung Inzigkofen/Kieswerk der Abzweig per Ampelregelung offengehalten. Der Ast in Richtung Göggingen ist hingegen nicht befahrbar. Die Umleitung des Verkehrs erfolgt in beide Richtungen über die Landesstraße 456 zwischen Sigmaringen und Krauchenwies. Der Busverkehr ist von der Maßnahme nicht betroffen.