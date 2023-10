Volksbühne fährt wieder nach St. Gallen

Die Mitglieder der Volksbühnengruppen Meßkirch/Sigmaringen, Stockach und Radolfzell besuchen am Sonntag, 5. November, das Theater St. Gallen. Zur Aufführung im wiedereröffneten Großen Haus gelangt die Uraufführung der Oper „Lili Elbe“ von Tobias Picker und Aryeh Lev Stollmann. Abfahrt ist um 11 Uhr in Sigmaringen von der Haltestelle beim Betriebshof der KVB. Weitere Zustiege sind in Meßkirch, Bahnhofstraße und Adlerplatz um 11.20 Uhr, in Stockach, Haltestelle Möbel Stumpp und in Espasingen, Haltestelle, um 11.40 Uhr, in Radolfzell, Messeplatz um 12 Uhr sowie an weiteren Unterwegshaltestellen. Beginn der Vorstellung ist um 14 Uhr. Auskünfte und Kartenwünsche bei Karl-Hermann Brugger, Telefon 07777/534.