Virtuos, lebendig und musikalisch schön

Der Tradition folgend präsentierte das Kammerorchester Sigmaringen sein Herbstkonzert im fast ausverkauften historischen Prunksaal des Sparkassen-Forums im Hofgarten. Seit nunmehr 23 Jahren erfreut Mathias Trost mit viel Fingerspitzengefühl bei der Programmauswahl sein Sigmaringer Publikum. So auch dieses Mal, als er Mozart, Dvorak und Grieg in einem Programm vereint und schon mit der Abfolge klarstellt: „Heute wird es etwas ganz besonderes“ ‐ sozusagen der Triumph von Zuversicht und Heiterkeit über die Schrecken, das Unbegreifliche unserer Tage.

Mozarts Sinfonia Concertante KV 364 entstand im Spätsommer 1779 in Salzburg. Mozart litt noch unter der Nachricht vom Tode seiner Mutter, die ihn nach der Rückkehr von seiner Parisreise ereilte. Diese depressive Stimmung drückt sein Werk deutlich aus. Zu Beginn die Hörner mit ihrem markanten Ruf, der gleich klarstellt, dies wird kein heiteres unterhaltsames Stück. Doch schon mit den ersten Tönen der Solisten zeigt Mozart, zu welch zarter Hochstimmung man Violine und Viola bringen kann, wenn man die richtigen Solisten dafür findet. Und diese beiden Solisten, Eva Barsch aus Sigmaringen an der Viola und Horst Willand, Violine, aus Darmstadt, verstanden es vortrefflich quasi aus dem Nichts in einen wunderschönen Dialog zu treten: feine Kantilenen, mal alleine, mal zu zweit, mit unglaublich subtiler Virtuosität technisch schwierigste Passagen wie selbstverständlich zu zelebrieren und dennoch immer im Dialog mit dem Orchester zu stehen.

Nach der Pause erklang Dvoraks Romanze für Violine und Orchester op. 11. Dieses zauberhafte kleine Stück etstand zwischen September 1873 und Dezember 1877 in Prag. Bei der heutigen Aufführung bediente man sich der kleineren Fassung für Kammerorchester und Solovioline, was dem großartigen Werk aber keinen Abbruch tat. Horst Willand an der Violine war hier so richtig in seinem Element. Er schwelgte geradezu voll melancholischer Sanglichkeit, beherztem Zupacken an den virtuos aufwühlenden Stellen, um danach wieder eine beseelte Grundstimmung herzustellen. Grandios interpretiert und stets umsichtig begleitet von Mathias Trosts Dirigat.

Schlusspunkt des Konzertes bildete Edvard Griegs Suite im alten Stil op. 40 „Aus Holbergs Zeit“, ursprünglich als Klavierwerk geschrieben, später aber von ihm selbst noch als Orchesterwerk instrumentiert. Gelang das Praeludium tempomäßig noch zu verhalten, steigerte sich das glänzend aufgelegt Orchester bei den Tanzsätzen zu einer schönen, dichten Klangfülle mit schönen Soli in Viola (Annika Kühn), Cello (Heidi Ehmann) und Violine (Eva Barsch). Die Air beeindruckt mit tiefempfundener religiöser Verbundenheit. Mathias Trost zwang das Orchester bei den leisen Passagen bis an die machbare Untergrenze, um dann in den lauten Stellen einen umso intensiveren Klang zu entfalten.