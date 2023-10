Vielfältiges Programm im Alten Schlachthof

Das Atelier im alten Schlachthof eröffnet die neue Ausstellung von Gastkünstlerin Nana Seeberam am Freitag, 6. Oktober, um 19 Uhr. Die Grafikerin und Fotografin hat an der Uni Dortmund Kunst studiert und ist dort inzwischen Lehrbeauftragte für Druckgrafik. Seeber lotet bei ihrem Werkaufenthalt die Möglichkeiten der Fotoradierung an Radierpresse und Belichtungsgerät aus und verarbeitet dabei ihre Eindrücke aus Sigmaringen und Umgebung. Nach Vereinbarung findet am darauffolgenden Samstag von 14 bis 17 Uhr eine weitere Ausstellung der Werke statt. Der Eintritt ist jeweils frei.

Darüber hinaus spielt am Samstag, 7. Oktober, Fabian Zeller ein Gitarrenkonzert um 20 Uhr. Zeller stammt aus Sigmaringen und kam durch einen portugiesischen Elternteil in frühester Kindheit mit portugiesischer Folklore und Fado in Berührung. Inspiriert von spanischer, lateinamerikanischer und klassischer Musik kreiert er seinen ganz eigenen Stil. Der Eintritt kostet regulär 15 Euro und ermäßigt zwölf Euro.

Am darauffolgenden Sonntag wird ab 15 Uhr das Kinder-Puppentheater „Hier und Da“ aufgeführt. Das Wald- und Wiesenmärchen handelt von einem Mädchen, das aus der Welt der Menschen voller Arbeit und Verpflichtungen in die Welt der Elfen, Zwerge und Wichtel flieht. Der Eintritt kostet für Kinder ab zwölf Jahren acht Euro. Kinder im Alter von zwei bis zwölf bezahlen nur fünf Euro.

Die Kartenreservierung für das Konzert und für das Puppentheater ist telefonisch unter 07571/3333 und online unter www.schlachthof-sigmaringen.de möglich.

Außerdem findet, wie an jedem ersten Samstag im Monat, das Repair-Café von 9.30 bis 15 Uhr sowie der Schlachthof-Treff ab 11 Uhr statt. Zum Schlachthof-Treff sind alle eingeladen, die sich in dem Sigmaringer Kulturzentrum engagieren wollen. Kreative Menschen sind außerdem zum Schweißkurs am Samstag in der Metall-Werkstatt von 9.30 bis 15 Uhr eingeladen. Veranstaltet wird dieser vom Verein „fairwandel“.