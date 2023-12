Viele Sterne tragen den Wunsch nach Frieden

Es sind Wörter wie „Sterne“, „Kugel“ oder „Krippe“, die Birgitta Fürst den knapp 50 Anwesenden im Café Globus erklärt - passend zur Weihnachtsfeier, die an diesem Abend im Erdgeschoss des Fidelishauses stattfindet. Statt Laptop und Büchern liegen Lebkuchen und Mandarinen auf den Tischen, statt Vokabeln zu pauken, werden Weihnachtslieder gesungen. Und es wird viel gelacht - wie an allen anderen Montagabenden auch. Wenn sich Geflüchtete und Einheimische treffen, um die deutsche Sprache zu lernen.

Wie wichtig das für die Menschen ist, um in Deutschland eine Perspektive zu finden, zeigt sich an den Wünschen, die sie auf gelbe Sterne geschrieben haben: Auf fast allen steht Frieden, aber auch eine Ausbildung oder den Führerschein machen.

Zu ihnen gehören Atousa aus dem Iran und Nilab aus Afghanistan. Die beiden Frauen haben bereits Sprachkentnisse, jetzt wollen sie den B2-Kurs bestehen. Atousa hat auf ihren Stern „Frühschein“ geschrieben, geduldig radiert sie die erste Silbe weg, hört aufmerksam zu, nickt, lächelt und schreibt abermals „Frühschein“. Ein Beispiel, das zeigt, wie mühsam das Erlernen für beide Seiten ist. Die 28-jährige Nilab möchte eine Ausbildung als Krankenschwester oder Zahnarzthelferin machen. Sie verstehe die deutsche Sprache schon gut, aber sich selbst in deutsch auszudrücken, falle ihr schwer, sagt sie. Zurück in ihre Heimat will sie nicht. „Den Frauen geht es hier sehr gut, sie dürfen so viel machen“, sagt Nilab.

Birgitta Fürst, Steffi Huber und Ruthild Müller-Metzler sind drei der Ehrenamtlichen, die wöchentlich im Café Globus den Geflüchteten unterschiedlicher Nationen beim Erlernen und Festigen der deutschen Sprache helfen. An manchen Abenden reichen kaum die Stühle. Das freut die Ehrenamtlichen, aber manch-mal wären sie gern mehr Leute, um al-len helfen zu können. Mit ihrer geduldigen Art geben sie den Geflüchteten Sicherheit und Vertrauen, für manche sind sie zur Familie und das Café zur zweiten Heimat geworden.

So verwundert es auch nicht, dass Enes aus der Türkei zum Weihnachtsfest die Frauen mit einer gelben Rose beehrt. Und der 22-jährige Amado strahlt, als er den Raum betritt. Vor sechseinhalb Jahren kam er aus Guinea nach Deutschland, in wenigen Wochen wird er seine Ausbildung zum Zerspanungsmechaniker in Meßkirch ab-schließen. Sein größter Wunsch wäre „eine kleine Wohnung nur für mich, die ich bezahlen kann“, sagt er. Natürlich hält er die selbst sauber und wie zum Beweis räumt er am Ende mit auf und ist einer der letzten, der den Saal verlässt.

Etwas zurückhaltender ist Joseph. Der 26-jährige Syrier lebt seit vier Monaten in Deutschland. Er sei gelernter Goldschmied und IT-Spezialist. Das bestätigt Ahmad, der ihm als Übersetzer zur Seite springt. „Er hat Zertifikate, mit Stempel und Unterschrift“, sagt er. Für Joseph wird es noch ein langer Weg, aber auch Tetiana und Sergey aus der Ukraine wünschten sich, noch besser Deutsch sprechen zu können. Sie wollen so vieles mitteilen, von ihrem Land und den Menschen dort. Die 34-Jährige erzählt von ihrer Heimatstadt Charkiw, wedelt mit den Händen und sagt „kaputt, kaputt“, und sie spricht vom Fußballclub Schachtar Donezk, dessen Name sich von den Bergarbeitern ableitet. Einer dieser Bergmänner sitzt neben ihr. Der 38-jährige Sergej aus Donezk, über dessen Stirn sich eine kleine Narbe zieht, hat 14 Jahre in 1200 Meter Tiefe gearbeitet. „Es ist eine schwere Arbeit, aber Deutsch lernen ist auch schwer“, lächelt er.

Wer gern als „Deutschlehrer im Hintergrund“ unterstützt, ist Joachim Greisle. Wenn er nicht in seiner Buchhandlung steht, ist er hier anzutreffen, sagt er. Für die Weihnachtsfeier hat er das Musikerduo Robert und Ahmed sowie die Weihnachtsgeschichte Tomte Tummetott organisiert, kleine Textpassagen lesen die Geflüchteten selbst vor. Auch Tetjana, die hochkonzentriert mit ihrem Finger wie eine Erstklässlerin den Text Wort für Wort verfolgt. Ob sie sich auf Weihnachten freue? Ihre Augen weiten sich: „Ja, sehr“, strahlt sie, während Sergej ihr in die Jacke hilft. „Hier ist Frieden, mehr brauche ich nicht.“

Frieden auf der Welt, mehr Miteinander, Gesundheit und eine Gitarre - das sind die kleinen und großen Wünsche, die die gelben Sterne am kleinen Tannenbaum tragen, aufgeschrieben von den Geflüchteten im Café Globus mit der Tinte der Hoffnung.