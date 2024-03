Der Monat Februar hat für das philippinische Team des Hilfsprojekts Mariphil ganz im Zeichen der Notfallhilfe in einer Flutkatastrophe gestanden. Während in Sigmaringen Fasnet gefeiert wurde, hat lang anhaltender Starkregen schlimme Überflutungen im und um das Projektgebiet auf der Insel Mindanao verursacht. Das Mariphil-Kinderdorf wurde von den Wassermassen verschont. In der angrenzenden Region sind mindestens 16 Menschen gestorben, rund 400.000 haben laut Tagesschau ihre Häuser verlassen müssen. Die Mariphil-Mitarbeiter konnten dank Spenden aus einem Notfall-Topf schnelle Hilfe leisten und viele Menschen mit frischem Wasser, Essen, Medizin und frischer Kleidung versorgen.

Hütten können Wassermassen nicht standhalten

„Überschwemmungen sind leider auf den Philippinen auf der Tagesordnung“, sagt Martin Riester, Vorsitzender von Mariphil. Unwetter, Stürme und Taifune würden die Region immer öfter und stärker heimsuchen - auch eine Folge des Klimawandels. Vorbereiten können sich vor allem die ärmeren Teile der Bevölkerung auf solche Katastrophen nicht. Sie wohnen in wenig stabilen Hütten, die starken Unwettern nicht gut standhalten können oder von Wassermassen mitgerissen werden. „Wenn Wasser und Schlamm die Hütten erreichen und immer weiter steigen, müssen die Familien mit ein paar Habseligkeiten fliehen“, so Riester.

Provisorische Zelte auf den Straßen

Hallen, die als Notunterkünfte herhalten können, gibt es nicht in ausreichendem Maße. Deshalb behelfen sich viele Familien damit, höher gelegene Flächen aufzusuchen und dort provisorische Zelte mit Planen zu errichten. „In der Regel sind das die befestigten Straßen“, sagt Riester. „Manche wohnen so jetzt schon seit Wochen.“ Sauberes Wasser, etwas zu essen, trockene Kleidung fehlte am Anfang dort allen.

Da kommt das Geld her

„Für solche Katastrophen hat Mariphil schon vor vielen Jahren einen Notfall-Topf angelegt, in den nur Spenden wandern, die für solche schnelle Hilfen gemacht wurden“, sagt Martin Riester. Nun hätten die Verantwortlichen nicht erst einen Spendenaufruf machen und die Eingänge abwarten müssen, sondern konnten ihre Hilfsaktion direkt starten. Von der Mariphil-Wasseraufbereitungsanlage wurden so viele Kanister wie möglich in die betroffenen Gebiete gebracht, im Kinderdorf kochten die Mitarbeiter Essen und sortierten Kleider und Medikamente, die an die Bedürftigen verteilt wurden.

Viele haben alles verloren

Erst nach dem Rückgang des Wassers zeigt sich, wer in seine Hütte zurückkehren und wie groß die Schäden dort sind. „Manche haben allen Hausrat verloren, denen helfen wir in mit Dingen der Grundausstattung wie Geschirr oder Wellblech zum Ausbessern der Hütten aus.“

Hilfe für die Landwirte

Auch eine dritte Unterstützungsphase ist vorgesehen: Viele Menschen im Projektgebiet leben von der Landwirtschaft. Haben die Überschwemmungen die Reisfelder zerstört und die Betroffenen keine Rücklagen, hilft Mariphil mit neuem Saatgut und Dünger aus und versucht, staatliche Hilfen zu vermitteln. „Sonst wäre diesen Menschen die Lebensgrundlage entzogen.“

Rund 10.000 Euro hat Mariphil im Februar für diese Zwecke in die Hand genommen und damit hunderte Familien unterstützt. „Viele Familien stehen aber immer noch vor dem Nichts, die Hilfe ist nur ein kleiner Beitrag in der großen Not vor Ort“, so Riester.

Wer den Notfall-Topf wieder etwas auffüllen möchte, kann dies mit einer Spende und dem Betreff „Notfallhilfe“ auf das Mariphil-Konto tun: IBAN: DE11 6009 0700 0863 4900 00