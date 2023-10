Vor einigen Tagen ist die öffentliche Toilette an der Donaustraße in Betrieb genommen worden. Nach etlichen Diskussionsrunden im Gemeinderat und einem Hin und Her bei der Standortsuche ist der Platz vor dem Ärztehaus an der Laizer Straße nun auserkoren worden.

Das neueste öffentliche WC in Sigmaringen ist weit mehr als ein banales Stadtklo: Es soll einladender als andere Anlagen sein, weil es nach der Nutzung automatisch gereinigt wird. Wie diese Technik funktioniert und was das öffentliche WC sonst noch kann, sehen Sie hier: