Vetter Guser feiern Fasnetsauftakt an der Donaubühne

Zum Fasnetsauftakt lädt die Narrenzunft Vetter Guser, mit Vizezunftmeisterin Corinna Schweizer, Zunftmeister Philippe Sutter, Präsident Albrecht von Hohenzollern und Säckelmeister Peter Ullrich (von links, Foto: Narrenzunft) am Dreikönigstag, Samstag, 6. Januar, alle Mitglieder sowie Freunde und Gönner ein. Beginn ist um 19 Uhr auf der Donaubühne beim Karl’s Hotel. Für die musikalische Begleitung sorgt der Spielmanns- und Fanfarenzug der Narrenzunft Vetter Guser und die Donaukracher. Den ersten Fasnetsauftakt in der Art feierte die Narrenzunft während Corona, als nur eine kleine Gruppe unter bestimmten Voraussetzungen zusammen kommen durfte. Als dann auch die Wiederholung Anklang fand, wurde beschlossen, den Auftakt am Dreikönigstag fest ins Programm mit aufzunehmen.