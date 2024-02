Vesperkirche will Partei ergreifen für die Ärmsten

„Alle sind eingeladen“ in die dritte Sigmaringer Vesperkirche, und viele Gäste aus Sigmaringen und der Umgebung haben der Einladung der Evangelischen Kirchengemeinde und der Johannes- Ziegler-Stiftung schon am Sonntag Folge geleistet.

1995 entstand in Stuttgart die Idee der Vesperkirche, die in den Wintermonaten zeitlich befristet in mehr als 70 überwiegend evangelischen Kirchengemeinden abgehalten wird.

Im Mittelpunkt stehen bei der Vesperkirche das gemeinsame Essen und die Begegnung von Menschen. Alle sind dazu eingeladen, ob reich oder arm, jung oder alt. Auch Partei zu ergreifen für Menschen, die am gesellschaftlichen Leben nicht mehr teilnehmen können, weil ihnen dazu das Geld fehlt, ist ein vorrangiges Ziel der Vesperkirchen.

Nicht das Essen, die Begegnung mit Menschen ist mir das Wichtigste! Gerd

Bereits zu Beginn des Festgottesdienstes in der Stadtkirche freute sich Pfarrer Matthias Ströhle über die große Zahl der Anwesenden, die den Kirchenraum bis zum letzten Platz füllten. Im Gottesdienst stellten sowohl der Hausherr als auch Gottfried Heinzmann, der Vorstandsvorsitzende der Zieglerischen, die Jahreslosung „Alles, was ihr tut, geschehe in Liebe“ in den Mittelpunkt ihrer Ansprachen.

Dass sich über 70 Ehrenamtliche von dieser Aussage besonders angesprochen fühlten und nun 14 Tage lang die Aktion organisieren, erfüllte Pfarrer Ströhle mit großer Dankbarkeit.

Gegen die Ich-Konzentriertheit

Im Anschluss an den Gottesdienst verlagerte sich das Geschehen in das Gemeindehaus der ev. Kirche. Sowohl Landrätin Stefanie Bürkle als auch Bürgermeisterstellvertreter Elmar Belthle richteten in ihren Grußworten den Blick auf die Ich-Konzentriertheit so Vieler, auf die so notwendige Hinwendung zum Du, zu Mitmenschen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen.

Auch ein junger Mann aus dem Senegal und eine Vertreterin der Friedensbewegung auf der Durchreise zeigten sich mit ihren musikalischen Beiträgen solidarisch mit der Idee der Vesperkirche.

83-jähriger Gerd kommt wieder

Das Mittagessen, ein Gemüsegericht mit Salat, gespendet von Andys Früchte, wurde den Gästen anschließend mit einem freundlichen Lächeln von den Männern und Frauen aus der Schar der Ehrenamtlichen an die Tische gebracht. Spätestens bei Kaffee oder Tee, bei Frankfurter Kranz, Birnentorte oder Obstsalat entwickelte sich im Saal ein rege Gesprächsatmosphäre.

Roswitha aus der Strohdorfer Straße und der 83-jährige Gerd aus Laiz werden wohl erneut die Vesperkirche aufsuchen. „Gerade habe ich eine Mieterhöhung von 60 Euro bekommen, was bei tausend Euro Rente schon weh tut“, und Gerd fügt hinzu: „Nicht das Essen, die Begegnung mit Menschen ist mir das Wichtigste!“

Bis zum 1. März geht die Vesperkirche

Dem kann Herbert nur zustimmen, der als Ehrenamtlicher die Gäste im Eingangsbereich des Gemeindehauses begrüßt. „Ich bin bei den trockenen Alkoholikern und möchte etwas zurückgeben. Hier im Haus haben wir einen Platz für unsere Treffen gefunden.“

Matthias Ströhle und alle engagierten Helferinnen und Helfer der Vesperkirche freuen sich über viele Gäste, die sie vom 18. Februar bis 1. März mit Essen, Begegnung, Musik und Beratung umsorgen möchten.