Veronika Laub beging ihr 40-jähriges Dienstjubiläum beim Veterinäruntersuchungsamt

Veronika Laub ihr 40-jähriges Dienstjubiläum beim Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen begangen. Das teilt die Behörde mit.

Veronika Laub aus Eichstegen-Hirschegg begann im September 1983 ihre Ausbildung zur Chemielaborantin in der damaligen Chemischen Landesuntersuchungsanstalt Sigmaringen und schloss sie 1986 erfolgreich ab. Ihre feste Stelle fand sie in der Abteilung „Fruchtsäfte, -nektare und alkoholfreie Erfrischungsgetränke“, wo sie bis heute ‐ durch eine zweijährige Unterbrechung wegen Mutterschutz und Erziehungsurlaub ‐ tätig ist.

Aufgrund ihrer langjährigen Berufserfahrung erwarb sie sich ein sehr umfassendes fachliches Wissen und Können, heißt es in der Pressemitteilung. Bereits seit ihrem Dienstbeginn engagiert sich Veronika Laub auch tatkräftig in der Ausbildung der Chemielaborantinnen und -laboranten. Amtsleiterin Mirjam Zeiher dankte der Jubilarin für ihre stets zuverlässige und engagierte Arbeit in den vergangenen Jahren und die Treue zum Chemischen und Veterinäruntersuchungsamt Sigmaringen und übergab die Dankurkunde von Ministerpräsident Winfried Kretschmann.