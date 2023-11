Verdi kritisiert Personalabbau bei der SRH-Klinik in Sigmaringen

Verdi kritisiert den geplanten Personalabbau beim SRH-Krankenhaus in Sigmaringen scharf. Rund zehn Prozent der Beschäftigten, 125 von 1340, soll betriebsbedingt gekündigt werden, um den aufgelaufenen finanziellen Verlust auszugleichen. Dabei sollen Beschäftigte in der Pflege ausgenommen werden. Betroffen sind nach den Plänen Kolleginnen und Kollegen in der Verwaltung, Service, Technik, Sekretariate und Küche. Mittelfristig soll die Essenszubereitung extern vergeben werden.

Benjamin Andelfinger, zuständiger Verdi-Sekretär: „125 Beschäftigte werden nicht nur eine Kündigung erhalten, sondern als Dankeschön für teilweise Jahrzehnte langes Engagement für ihr Krankenhaus die Botschaft: deine Arbeit wird nicht mehr gebraucht.“ Der Personalabbau soll so erfolgen, dass die Patientinnen und Patienten ihn nicht spüren.

„Das ist nicht nur zynisch, es wird auch nicht verstanden, wie ein Krankenhaus funktioniert. Gute Versorgung gibt es nur mit ausreichend Personal. Arbeit in einer Klinik ist Teamarbeit. Ohne Unterstützung der Servicekräfte wird die Pflege noch mehr belastet. Ohne gutes Essen wird niemand gesund. Ohne verlässliche Technik kann es schnell zur Gefährdung von Erkrankten kommen. Eine Lösung für die finanziellen Probleme ausschließlich auf dem Rücken der Beschäftigten ist eine Bankrotterklärung.“

Verdi unterstützt die betroffenen Kolleginnen und Kollegen und den Betriebsrat vor Ort. Anfang November werden die Mitglieder in einer Versammlung rechtlich beraten. Außerdem sucht die Gewerkschaft den Kontakt zur Politik, um den Kahlschlag am SRH-Krankenhaus noch zu verhindern. So hat der SPD Bundestagsabgeordnete Robin Mesarosch aus Sigmaringen bereits seine Unterstützung zugesagt.