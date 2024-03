Veranstalter der „Interkulturellen Wochen“ laden zur Mitarbeit ein

Längst sind die „Interkulturellen Wochen“ zu einem festen Bestandteil der Integrationsarbeit im Landkreis Sigmaringen geworden. Derzeit rufen Sanja Mühlhauser als Integrationsbeauftragte des Landkreises, Janneck Keller als Integrationsbeauftragter der Stadt Sigmaringen, und Norbert Stauss als Vertreter des Caritasverbands des Dekanats Sigmaringen-Meßkirch, alle Interesseierten dazu auf, ihre Programmpunkte einzureichen. In diesem Jahr finden die „Interkulturellen Wochen“ von Sonntag, 15. September, bis Sonntag, 13. Oktober, statt. Das bundesweite Motto lautet „Neue Räume!“.

Neben den eigenen Veranstaltungen des Organisationsteams leben die „Interkulturellen Wochen“ insbesondere von den Aktionen, die die Kooperationspartner anbieten. „In den vergangenen Jahren konnten wir jeweils 20 bis 30 Veranstaltungen anbieten. Das möchten wir dieses Mal wieder schaffen“, sagt Sanja Mühlhauser. „Für mich persönlich ist es die schönste Zeit des Jahres, denn man bekommt einen guten Eindruck davon, wie vielfältig und bunt unser Landkreis ist - von den vielen bereichernden Begegnungen ganz zu schweigen. Dazu passt das Motto ,Neue Räume‘ sehr gut.“

Bürgerinnen und Bürger, die sich mit einem Programmpunkt an den „Interkulturellen Wochen“ beteiligen möchten, können sich unter der Mail-Adresse [email protected] an die Integrationsbeauftragte des Landkreises wenden. Bewerbungsschluss ist am 1. Mai.