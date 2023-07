Verabschiedungen an der Bertha–Benz–Schule

Zum Ende des Schuljahres verlassen acht Lehrkräfte die Bertha–Benz–Schule. Sabine Baumann, Helmut Erath, Christine Majer und Gerd Nothaft wurden am letzten Schultag vom Kollegium in den Ruhestand verabschiedet.

Sabine Baumann kam 2010 von Riedlingen mit den Fächern Textilarbeit und Sport an die Sibylla–Merian–Schule. Der Schwerpunkt ihrer Arbeit lag in der zweijährigen Berufsfachschule und in der Fachschule für Sozialpädagogik. Besonders lag ihr immer die sportliche Bewegung der jungen Menschen am Herzen. Über den Sportunterricht hinaus lebte sie diese Überzeugung in ihrem ehrenamtlichen Engagement als Kampfrichterin beim Turnen und bei Jugend trainiert für Olympia.

Das Herz von Helmut Erath schlug seit 2002 in der Holzabteilung der Bertha–Benz–Schule. Mit innovativen Projekten, die einen manchmal regelrecht Holzklötze staunen ließen, vermittelte er vielen Auszubildenden die Faszination des Werkstoffes Holz. Immer wieder beeindruckend war bei der Ausstellung der Gesellenstücke, welche handwerklichen Fähigkeiten Helmut Erath den jungen Erwachsenen in ihrer dreijährigen Ausbildung beibrachte.

Schwer vorstellbar ist die Zukunft des Kunstunterrichts in der Fachschule für Sozialpädagogik, den Christine Majer über vier Jahrzehnte geprägt hat. 1980 kam sie mit den Fächern Nahrungszubereitung, Textilarbeit und Werken an die damalige Haus–und landwirtschaftliche Schule. Unerschöpflich seither ihr Reservoir an Ideen und Material, um diese mit den Schüler*innen umzusetzen, die für sie immer an erster Stelle standen. Sie wollte immer weitergeben, was sie kann und es begeisterte sie, dass sie angehende Erzieher ausbilden durfte, die die künstlerischen und handwerklichen Fähigkeiten direkt an Kinder und Jugendliche weitergeben können.

2003 kam Gerd Nothaft mit den Fächern Informationstechnik, Physik und Mathematik an die Schule. Mit seiner Fachkompetenz hat er maßgeblich dazu beigetragen, die Digitalisierung der Schule voranzutreiben, sei es beim Aufbau des pädagogischen Netzes oder bei der Ausstattung der Schule mit Notebooks und Tablets. Der schnelle Umstieg auf den digitalen Unterricht in Zeiten des Homeschoolings wäre ohne sein Knowhow im Team mit seinen EDV–Kollegen sicher schwieriger gewesen. Für die Belange des Kollegiums setzte sich Gerd Nothaft in seiner fünfjährigen Amtszeit als Vorsitzender des Personalrates mit viel Engagement ein.

Vier Kolleginnen und Kollegen wechseln an andere Schulen. Anna Beisel verlässt die Bertha–Benz–Schule nach ihrem Referendariat in den Fächern Englisch und Sozialpädagogik. Nach 13 Jahren an der Schule verabschieden sich Sarah Kunkel, die als rechte Hand der Abteilungsleitung die Arbeit in der Fachschule für Sozialpädagogik maßgeblich geprägt hat, und Diplomhandelslehrer Roman Andrä, dessen Humor die Schüler vermissen werden. Der Maschinenbauer Markus Fuchs wechselt zur Gewerblichen Schule in Balingen, heißt es in der Mitteilung der Schule.