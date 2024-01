Nachdem es immer wieder Vandalismus, aber auch Straftaten auf dem Leopoldplatz in Sigmaringen gegeben hat, plant die Stadt nun sehr konkret, dagegen vorzugehen. Der Gemeinderat soll dafür im nächsten Jahr die Weichen stellen: Zum einen geht es schon länger um eine Videoüberwachung, zum anderen um einen Ordnungsdienst, der mehr Befugnisse haben soll als bisher.

Zwei Schritte fehlen für die Videoüberwachung

Die Pläne verfolgt Bürgermeister Marcus Ehm schon länger. Nach der rechtlichen Prüfung hat die Stadt inzwischen das Angebot einer Fachfirma eingeholt, das Mitte Dezember eingegangen sei. Das ist laut Ehm günstiger als erwartet: Die Erstausstattung koste 10.000 Euro. Das ließe sich auch im Haushalt abbilden.

Frühere Polizisten, Feldjäger oder Mitarbeiter des Zolls wären eine gute Übergangslösung. Marcus Ehm

Nun braucht es allerdings noch zwei Schritte, um die Kameras tatsächlich beschaffen zu können. Zum einen muss der Datenschutzbeauftragte grünes Licht geben, denn immerhin werden durch die Kameras sämtliche Bürger auf dem Platz gefilmt, zum anderen muss auch der Gemeinderat einen Beschluss fassen.

Personalengpass verzögert Umsetzung

Ehm plädiert dafür, diese Variante bald einzuführen. Im Gespräch mit Schwäbische.de nennt er das Beispiel Ziegelesch: Durch die vielen Kameras auf Privatgrundstücken seien nach Einbrüchen Täter ermittelt worden.

Wann genau die Entscheidung im Gemeinderat fällt, sei aber aufgrund eines Personalengpasses im zuständigen Ordnungsamt der Stadt und aufgrund der anstehenden Kommunalwahl im Juni noch nicht sicher.

Ordnungsamt darf polizeiliche Aufgaben übernehmen

Das gleiche gilt für den von der Stadtverwaltung geplanten Ordnungsdienst. Auch hier ist das Ordnungsamt zuständig. Ziel ist laut Ehm, dass zusätzliche Kräfte bei der Stadt den Polizeivollzugsdienst entlasten. Was viele nicht wissen: Die Gemeinde ist in Baden-Württemberg Ortspolizeibehörde.

Videoüberwachung Das darf die Stadt, das darf sie nicht Bei der Videoüberwachung gibt es zwei gesetzliche Grundlagen: Variante eins beruht auf dem Polizeigesetz. Das bedeutet, jemand sieht sich die Aufnahmen der Kameras live an und kann direkt reagieren, wenn etwas passiert. Um diese Art der Gefahrenabwehr zu rechtfertigen, muss es aber schon zu schweren Straftaten gekommen sein. Das ist in Sigmaringen nicht der Fall.

beruht auf dem Polizeigesetz. Das bedeutet, jemand sieht sich die Aufnahmen der Kameras live an und kann direkt reagieren, wenn etwas passiert. Um diese Art der Gefahrenabwehr zu rechtfertigen, muss es aber schon zu schweren Straftaten gekommen sein. Das ist in Sigmaringen nicht der Fall. Variante zwei beruht auf dem Landesdatenschutzgesetz und erlaubt die Überwachung des öffentlichen Raums. Allerdings gibt es hier keine Live-Überwachung. Stattdessen werden die Aufnahmen für eine gewisse Zeit gespeichert, sodass im Falle eines Vorfalls im Nachhinein der Täter per Video ermittelt werden kann. Da der Leopoldplatz städtischer Grund ist, darf die Stadt Variante zwei dort anwenden.

Das heißt, Vollzugsbedienstete der Gemeinde dürfen auch polizeiliche Aufgaben übernehmen, zum Beispiel gegen Lärmbelästigung vorgehen oder den parkenden Verkehr kontrollieren.

Land muss zuerst Verordnung anpassen

Ehm hofft, dass die Landesregierung die in seinen Augen veraltete Durchführungsverordnung so anpasst, dass das Ordnungsamt mehr Befugnisse bekommt, beispielsweise das Aufnehmen von Personalien, wenn jemand gegen Regeln verstößt. Derzeit sei diese Änderung in der landesweiten Politik bereits Thema, so der Sigmaringer Bürgermeister.

Gleichzeitig werde bereits in Sigmaringen die Einführung dieses Ordnungsdiensts geprüft. Doch auch hier habe die Kommunalwahl Vorrang. Offen sei, ob es eine einheitliche Bekleidung brauche und inwiefern die Vollzugsbediensteten bewaffnet sind. „Die Frage ist aber: Braucht es das hier?“, sagt er im Gespräch mit der SZ.

Das ist außerdem möglich

Offen sei auch, wer diese Posten übernehmen kann, denn es brauche geeignetes Personal. „Frühere Polizisten, Feldjäger oder Mitarbeiter des Zolls wären eine gute Übergangslösung“, so Ehm. Sinnvoller sei noch eine eigene Ausbildung.

Was womöglich früher kommt, um zumindest ein Problem am Leopoldplatz zu lösen, sind neue Rückwände für die Bushaltestellen. Nachdem die Scheiben immer wieder zerstört worden sind, überlege die Stadtverwaltung, die Glasplatten entweder wegzulassen oder durch robusteres, Material zu ersetzen, teilt Ehm mit. In diesem Zuge könnten auf der Rückseite auch weitere Sitzflächen entstehen. Ein Aufenthaltsort soll der Platz schließlich bleiben.