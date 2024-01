Mit Beginn des Neuen Jahres beginnt für Klaus Kubenz ein neuer Lebensabschnitt. Der Polizeihauptkommissar hängt nach gut 45 Dienstjahren seine Uniform an den Nagel und geht in den Ruhestand. Kubenz, der 1978 bei der Landespolizei eingestellt wurde, war seit 2004 in der polizeilichen Präventionsarbeit im Landkreis Sigmaringen tätig. Davor hat er einige andere Stationen bei der Polizei durchlaufen.

Der inzwischen 63-Jährige blickt mit einem lachenden und einem weinenden Auge auf den nun bevorstehenden Ruhestand, denn die Arbeit bei der Prävention war für ihn ein „Geschenk“. Kubenz ist in Sigmaringen ein bekanntes Gesicht und über Jahrzehnte ehrenamtlich aktiv gewesen.

Nicht nur in der DLRG Sigmaringen war der 63-Jährige tätig, sondern unter anderem auch als Sigmaringer Gemeinderatsmitglied, Fraktionsvorsitzender und ehrenamtlicher Bürgermeister. Aktuell ist Kubenz Mitglied des Kreistags.