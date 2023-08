Das Unwetter, das am Donnerstagabend über das Land zog, hat auch im Kreis Sigmaringen deutliche Spuren hinterlassen.

In mehreren Gemeinden im Kreis fiel für mehrere Stunden der Strom aus, Bäume wurden entwurzelt oder umgeknickt. Bei Pfullendorf brannte eine Scheune nieder - das Feuer wurde wahrscheinlich durch einen Blitzeinschlag verursacht.

1 von 8

Im Landkreis Sigmaringen kommt es am Freitag zu einem Bahnchaos. Bereits am Donnerstagabend musste die Feuerwehr ein Zeltlager mit 29 Kindern in Gutenstein evakuieren.

Als sich das Gewitter mehr und mehr anbahnte, bekam ich ein mulmiges Gefühl. Stefan Sauter

In Herdwangen-Schönach musste das "Eine-Liebe-Festival" unterbrochen und evakuiert werden. Die Gäste wurden gebeten, Schutz in ihren Autos zu suchen.

Besonders schlimm traf es das Sigmaringer Opel-Autohaus Zimmermann.

In unmittelbarer Nähe zum Firmengelände wurden vier stattliche Bäume entwurzelt, die auf zwei Autos der Firma krachten. Den Schaden an den beiden Autos beziffert Geschäftsführer Stefan Sauter auf rund 80.000 Euro.

„Als sich das Gewitter mehr und mehr anbahnte, bekam ich ein mulmiges Gefühl“, sagt er. Trotz des peitschenden Regens machte er sich von Stetten am kalten Markt auf in Richtung Sigmaringen, um nach dem Autohaus zu sehen.

Bitte akzeptieren Sie die Marketing-Cookies um diesen Inhalt darzustellen. Am Tag nach dem Unwetter wird das Ausmaß deutlich und die Aufräumarbeiten beim Autohaus in Sigmaringen beginnen. Video: Stefan Sauter Am Tag nach dem Unwetter wird das Ausmaß deutlich und die Aufräumarbeiten beim Autohaus in Sigmaringen beginnen. Video: Stefan Sauter

„Bereits in Unterschmeien hatte ich schlimmste Befürchtungen, denn es wurde von Minute zu Minute schlimmer.“ Ohne die Feuerwehr, die hier bereits Bäume von den Straßen holte, wäre er gar nicht nach Sigmaringen gekommen.

Beim Autohaus angekommen, erfüllten sich seine Befürchtungen. „Die Bäume waren bereits auf die Autos gestürzt“, sagt er. Am Freitagmorgen mussten die Bäume dann von der Zufahrt zum Opel-Gebäude geräumt werden: „Sonst hätte hier niemand vernünftig arbeiten können.“

Warnung vor Schäden

Weil die Sturmschäden im Landkreis aufgrund ihres Ausmaßes nicht kurzfristig beseitigt werden können, bittet die Stadtverwaltung und die Forstabteilung Sigmaringen die Bevölkerung, lokale Wander- und Forstwege am Wochenende zu meiden.

Der Feuerwehr Mengen war bereits am Freitagabend um 21.19 Uhr ein auf Höhe der Scheerer Straße in Ennetach in die Bahngleise ragender Baum gemeldet worden. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass bereits ein Zug mit dem Baum kollidiert war.

Die 26 Fahrgäste blieben unverletzt und konnten von der Feuerwehr zum Bahnhof Mengen gebracht werden. Der Baum wurde von der Feuerwehr beseitigt. Der beschädigte Zug musste zur Reparatur abgeschleppt werden.

In Ennetach war schon alles für das Dorffest gerichtet, doch dann kam der Sturm und hat sein zerstörerisches Potenzial entfaltet. Jetzt haben die Verantwortlichen der Dorfgemeinschaft umgeplant. Stattfinden soll das Fest aber dennoch.