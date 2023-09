Die Idee steht schon seit mehr als zwei Jahren im Raum: In Unterschmeien soll eine Art Biodiversitätspfad entstehen, um Einheimischen und Touristen die besondere Landschaft näherzubringen. Obwohl derzeit Steine im Weg liegen, will die Ortsverwaltung das Projekt weiterverfolgen.

Das ist geplant

Was es damit auf sich hat, zeigen die vorliegenden Pläne auf. 2019 war das weiße Kreuz nördlich von Unterschmeien wieder im sogenannten Gewann Steinäcker aufgestellt worden. Das Areal umfasse einen Kalkmagerrasen, der einen hohen Wert für die Artenvielfalt aufweist.

Aufgrund dieser beiden Faktoren sollte das Gewann in einen bestehenden Wanderweg eingebunden werden. Daraus entstand die Idee, Wanderwege rund um den Ort auszubauen, zu verbinden und Schilder anzubringen, die auf weitere Besonderheiten der Natur hinweisen und sie so erlebbar machen, berichtet Ortsvorsteher Tobias Frick. Zuerst sollten zwei entstehen, später weitere zwei. Diese Besonderheiten gibt es im Schmeiental

Zur Finanzierung stand schließlich eine Förderung des Landwirtschaftsministeriums im Raum, sagt Jürgen Zimmerer von der Unteren Naturschutzbehörde, der die Idee begrüßt und der Ortsverwaltung beratend zur Seite steht.

Er kennt die Besonderheiten des Schmeientals. Beispielsweise lebt dort der Schwarze Apollo, ein seltener Falter, der aufgrund seiner hohen Ansprüche an das Biotop nur inselartig anzutreffen ist. Außerdem gibt es laut Zimmerer eine große Vielfalt an Pflanzen rund um Unterschmeien, unter anderem wilde Orchideen.

Stadt sollte Kosten tragen

Der angedachte Zuschuss zerschlug sich jedoch, da bestimmte Voraussetzungen wie Blühstreifen und Ackerkultur dafür gefordert waren. „Es gibt dort so viele Highlights und hochwertige Natur, dass das künstliche Anlegen von Flächen nicht nötig ist“, so Zimmerers Einschätzung.

Schließlich beantragte der Ortschaftsrat die erforderlichen Gelder bei der Stadt Sigmaringen. Sie sollten im Haushalt für das Jahr 2023 abgebildet werden. Laut Ortsvorsteher Frick liegen die Kosten bei etwa 30.000 Euro für die Errichtung der fehlenden Zwischenstücke, für Absperrungen, Wegstabilisierungen, Sitzgruppen, Schilder und Wanderkarten.

Teuer und aufwändig

Doch der Haushaltsantrag scheiterte. Wie Stadtsprecherin Anna–Lena Janisch mitteilt, sei die Pflege der städtischen Premiumwanderwege bereits sehr zeit– und kostenintensiv. So fallen um die 19.000 Euro alleine für die Verkehrssicherung an, die Grünpflege komme separat dazu.

Wir halten weiter daran fest. Ortsvorsteher Tobias Frick

Auch die Ausweisung und Vermarktung neuer Wege stelle einen immensen Personalaufwand dar. Weil die Wanderwege in Unterschmeien teils stark ausgebaut werden müssten, seien „die Relation der Kosten im Verhältnis zum Aufwand kritisch zu hinterfragen, zumal in dem Areal auch Naturschutzgebiete verlaufen“, so Janisch.

Die Stadt verweist in dem Kontext auf Jungnau, wo es eine Arbeitsgemeinschaft Wanderwege gibt, die die dortigen Wanderwege ehrenamtlich pflegt und betreut. Das wird laut Janisch auch von den Unterschmeiern erwartet. Die Stadt sei aber durchaus offen für Förderanträge.

Ortsverwaltung will andere Fördermöglichkeit nutzen

Diesen Weg will auch die Ortsverwaltung einschlagen. Wie Frick verrät, kommt ein Zuschuss über eine Leader–Aktionsgruppe infrage, da sie sich für die Entwicklung des ländlichen Raums einsetzt. Frick geht davon aus, dass bei Bewilligung nur etwa 30 Prozent der Kosten bei der Stadt blieben. Darüber hinaus sei geplant, eine ehrenamtliche Gruppe zusammenzubringen, die sich nach dem Vorbild Jungnau um die Wege kümmert, um die Kosten gering zu halten.

Frick gibt sich zielsicher: Die erste Ablehnung der Stadt ändere nichts an den bestehenden Plänen: „Wir halten weiter daran fest.“ Er kündigt bereits an, dass das Wegenetz auch für den Haushalt 2024 beantragt wird. Offen bleibt, ob es dieses Mal grünes Licht geben wird.