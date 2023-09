Mittelaltermarkt Sigmaringen

Wann: Freitag, 8. September, ab 17 Uhr, Samstag, 9. September, und Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr

Wo: Prinzengarten Sigmaringen

Eintritt: 6 bis 40 Euro, genaueres steht hier

Wen es nach einem Humpen von Gestensaft dürstet und wem es nach einem Fleischlappen gelüstet, der sei willkommen beim Mittelaltermarkt in Sigmaringen. Der findet am Wochenende bereits zum fünften Mal im Prinzengarten statt, wo Turba Events zu einer Reise in die Vergangenheit lädt. Ritter werden gegen einander kämpfen, Gaukler ihre Späße treiben und Künstler auf Seilen tanzen oder mit Feuer spielen. Wem das nicht reicht, der kann auch noch einen Abstecher ins Hohenzollernschloss wagen, wo es ebenfalls Programm gibt.

Straßenfest in Sigmaringendorf

Wann: Samstag, 9. September, ab 15 Uhr, Sonntag, 10. September, ab 10.30 Uhr

Wo: Dorfmitte Sigmaringendorf, rund um Rathaus und Donau-Lauchert-Halle

Eintritt: frei

Am Wochenende ist das Dorf wieder auf der Straße – genau genommen auf dem Lauchertbühl. Dort, zwischen Donau-Lauchert-Halle und Rathaus, tummeln sich Samstag und Sonntag wieder jede Menge Stände und Angebote für alle Generationen. Bei dem über die Jahrzehnte gewachsenen Vereinsfest gehört nicht nur Essen und Trinken, sondern auch Musik zum Programm, wie jedes Jahr um den zehnten September.

Thementage Färben bei Campus Galli

Wann: 9. und 10. September

Wo: Campus Galli

Eintritt: übliche Tagespreise

In regelmäßigen Abständen bietet sich auf dem Campus Galli die Gelegenheit, einen Einblick in die alte Tradition des Färberhandwerks zu erhalten, auch am kommenden Wochenende. Die ehrenamtliche Färberin Roswitha Schweichel beschäftigt sich seit vielen Jahren mit typischen Färbepflanzen wie Waid, Wau, Krapp, Färberkamille, die bereits im Mittelalter eigens zu diesem Zweck kultiviert waren und von denen einige auch auf dem Campus angebaut werden.

Gefärbt wird am offenen Feuer. Darüber hinaus dokumentieren die Besucher die Färbevorgänge und untersuchen, welchen Einfluss unterschiedliche Beizen, das Material des jeweiligen Färbegefäßes oder die Herkunft der Wolle auf das Farbergebnis hat.

Baustellenführung auf der Heuneburg

Wann: Sonntag, 10. September 2023, 11 Uhr und 14 Uhr

Wo: Heuneburg Hundersingen

Eintritt: Erwachsene 6 Euro, ermäßigt 3 Euro, Familien 15 Euro

Bei der Führung auf der Heuneburg liegt der Schwerpunkt zum einen auf dem Ausbau des Talhofs. Hier wird gezeigt, wie die Staatsdomäne denkmalgerecht zu einem Besuchszentrum ausgebaut wird, das unter anderem mithilfe von Photovoltaik CO₂-neutral betreiben wird.

Zum anderen wird die Naturerlebniswelt vorgestellt, die im Umfeld der Heuneburg entstehen soll. Um Anmeldung wird gebeten unter Telefon 07586/895 94 05 oder per Mail an [email protected]

Musikalischer Strohpark

Wo: Strohpark Schwenningen

Wann: Samstag, 9. September, ab 15 Uhr, Sonntag, 10. September, ab 11 Uhr

Eintritt: frei

Mit viel Musik geht der Schwenninger Jubiläumsstrohpark ins zweite Wochenende. Am Samstag, 9. September bewirtet die Ortsgruppe im Schwäbischen Albverein und präsentiert ab 15 Uhr das Heuberger Musikduo Arnold und Peter. Am Sonntag feiert dann der Musikverein Schwenningen ab 11 Uhr sein jährliches Musikfest. Als Gastkapellen kommen die Musikvereine aus Wilhelmsdorf/Esenhausen, Bärenthal und Königsheim.

41. Faustballturnier des TV Veringendorf

Wann: Samstag, 9. September, ab 10 Uhr Freizeitturnier, Sonntag, 10. September, ab 10 Uhr Männer I

Wo: Höhensportplatz Veringendorf

Eintritt: frei, Meldegeld für Gruppen 30 Euro

Schon mal Faustball gespielt? Wenn nein, gibt es am Samstag die Möglichkeit dazu. In Veringendorf findet nämlich wieder das Faustballturnier statt, und dazu gehört jedes Jahr auch das Freizeitturnier am Samstagmorgen. Dabei kann sich jeder am Faustball versuchen. Am Sonntag treffen aktive Mannschaften der Klasse Männer 1 aufeinander. Was natürlich nicht fehlen darf, ist die Party: Die findet am Samstagabend ab 20 Uhr statt.