In Mengen geht es, in Bad Saulgau geht es, in Pfullendorf geht es auch ‐ aber in Sigmaringen geht es nicht: kostenloses Parken in der Innenstadt. Für die Sigmaringer Händler ist das schon seit Jahren unverständlich und ärgerlich. Jetzt starten sie einen erneuten Anlauf, an dieser Situation etwas zu verändern.

Martin Robben vom gleichnamigen Modehaus hat zusammen mit anderen Mitgliedern der „Initiative Sympathisches Sigmaringen“ sowie Mitgliedern des HGV eine Unterschriftenaktion gestartet. Rund 150 Händler haben er und seine Mitstreiter bereits mobilisieren können, die mit ihrer Unterschrift kundtun, dass die Sigmaringer Innenstadt Besuchern zumindest für eine begrenzte Zeit ein kostenloses Parken ermöglichen soll: „Auf der Liste fordern wir zwei Stunden“, sagt Robben.

Listen sind alle mit Namen gefüllt

Doch nicht nur die Händler scheinen nahezu geschlossen hinter der Aktion zu stehen, denn Listen liegen in diversen Sigmaringer Geschäften aus ‐ und sind alle reichlich mit Namen von Kundinnen und Kunden gefüllt.

Irgendwann resigniert man. Simone Stoll

Da Martin Robben nicht den Eindruck entstehen lassen möchte, nur er sei hier „mal wieder unzufrieden mit der Stadt“, hat er sich bei einem Pressetermin tatkräftige Unterstützung geholt.

Ehms Vorschlag wurde abgelehnt

Felix Bösch (HGV-Vorstand und von der Goldschmiede Schröter), Simone Stoll (Inhaberin Boutique Liebelei), Maren Zielke (stellvertretende Filialleiterin Osiander) und Erwin Schultheiß (Foto-Schultheiß) haben ebenfalls kein Verständnis für die Entscheidung des Sigmaringer Gemeinderats aus dem vergangenen Juli, den Vorschlag von Bürgermeister Marcus Ehm, wenigstens für die 27 attraktivsten Parkplätze nahe der Fußgängerzone 30 kostenfreie Minuten einzuräumen, mehrheitlich abzulehnen ‐ ausgerechnet mit den Stimmen der CDU.

Votum der Bürger macht Mut

Sowohl die Grünen als auch die SPD, deren Mitglieder in Sigmaringen traditionell an einer autofreien Innenstadt interessiert sind, hatten dem Bürgermeister-Vorschlag sogar zugestimmt.

Die 20 Minuten langen meinen Kunden häufig bei Weitem nicht. Die sind Käse. Erwin Schultheiß

„Irgendwann resigniert man“, sagt Simone Stoll, die Diskussion beschäftige die Sigmaringer Händler schon zu lange. Dass die Unterschriftenaktion nun so positiv angenommen wird, mache ihr allerdings Mut: „Wie sollen die Gemeinderäte ein solches Votum ignorieren? Das wäre schon krass“, sagt sie.

Keine Zeit zum Stöbern

Felix Bösch machte deutlich, dass ihm von Kunden häufig gesagt werde, dass beim Parken nicht der Kostenfaktor ausschlaggebend sei, sondern der Zeitfaktor. „Wir sollten die Hemmschwelle für die Kunden insgesamt so gering wie nur irgend möglich halten“, sagt er; sonst gehe der Kunde nämlich woanders hin.

Auch Maren Zielke bestätigt, dass ihre Kunden „gerne zum Stöbern in den Buchladen“ kämen, dann aber aufgrund der abgelaufenen Parkzeit häufig hektisch wieder aufbrechen müssten. Auch Erwin Schultheiß kennt dieses Problem: „Die 20 Minuten langen meinen Kunden häufig bei Weitem nicht. Die sind Käse“, sagt er.

Nicht mehr mit diesem Gemeinderat

Und Bürgermeister Marcus Ehm? Den beschäftigt das Votum des Sigmaringer Gemeinderats ebenfalls bis heute. „Für mich war es schwer nachvollziehbar, dass meine Argumente für ein temporäres kostenloses Parken offenbar nicht gehört worden sind“, sagt er.

Das Thema allerdings jetzt wieder neu aufzurollen, hält er für taktisch unklug und damit wenig zielführend. „Der Gemeinderat hat sich in seiner Zusammensetzung ja nicht verändert. Im kommenden Jahr finden allerdings Kommunalwahlen statt“, sagt er. Danach könne gegebenenfalls ein besserer Zeitpunkt sein.

Die Gemeindeordnung schreibt zudem vor, dass Beschlüsse mindestens sechs Monate Gültigkeit behalten: „Vor Februar kommen wir da also schon rechtlich nicht weiter“, sagt Ehm.