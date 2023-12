Ungeimpfte Krankenschwester steht vor Gericht

Die Erde dreht sich bekanntlich mit all ihren Problemen immer schnell weiter, auch die Corona-Pandemie scheint schon lange her zu sein. In deutschen Gerichten wirkt sie aber noch nach. Am Freitag musste sich eine Krankenschwester aus dem Landkreis vor dem Sigmaringer Amtsgericht verantworten.

Der Grund: Während der Pandemie arbeitete sie ohne Impfung gegen das Corona-Virus in ihrem Job weiter. Ihr Arbeitgeber, eine größere Klinik aus der Region, hatte damit kein Problem. Das Gesundheitsamt aber sehr wohl, weshalb das Landratsamt sie zu einer Geldbuße in Höhe von 150 Euro verdonnerte. Das wollte die Krankenschwester aber nicht bezahlen.

Grenze ist mit 17 Jahren erreicht

„Ich bin kein genereller Impfgegner“, sagte sie. Sie habe viele Impfungen in ihrem Leben über sich ergehen lassen, doch im Alter von 17 Jahren habe sie eine Impfung nicht vertragen: „Von diesem Zeitpunkt an war meine Grenze erreicht“, sagte sie im Gericht. Bei ihrer Arbeit habe sie aber „alles gemacht, was wir mussten“, und sich an jede Regel gehalten.

Ausführungen des Arztes reichen nicht

Zum Verhängnis wurde ihr letztlich die Qualität des „Attests“ eines Arztes aus dem Zollernalbkreis. Das Gesundheitsamt erkannte die Ausführungen des Arztes nicht als Beweis dafür an, dass die Krankenschwester nicht geimpft werden dürfe: „Das war für das Gesundheitsamt eher so etwas wie eine vorläufige Impfunfähigkeitsbescheinigung“, sagte Richterin Voß, „kein Nachweis einer Kontraindikation“, sagte sie.

Unter einer Kontraindikation versteht man in der Medizin etwa eine Krankheit, die eine an sich angezeigte Maßnahme - hier die Impfpflicht - verbietet.

Neuerliche Impfpflicht würde Ende im Beruf bedeuten

Die Krankenschwester erkannte im Gericht sehr bald, dass ihr keine andere Wahl blieb, als den Einspruch gegen das Bußgeld in Höhe von 150 Euro zurückzunehmen, sagte aber auch: „Für mich fühlt es sich so an, dass ich dafür bestraft werde, meine Arbeit gemacht zu haben.“

Sie arbeitet auch heute noch in der Klinik, allerdings hoffe sie, dass nie wieder eine Impfpflicht komme: „Dann werde ich in meinem Beruf sicher nicht mehr weiterarbeiten.“