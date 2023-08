Ein Mitarbeiter der Entsorgungsfirma hält sich den Arm vors Gesicht, hustet, würgt und arbeitet nach einer kurzen Pause weiter. Die Unordnung und das Chaos in der verwahrlosten Wohnung sind schon schlimm genug, doch noch schlimmer ist der Geruch.

Wir werden eine Schmutzzulage verlangen. Heinz Früh

Beißend–intensiv hängt ein Gestank in der Wohnung, der unbeschreiblich ist. Am heftigsten stinkt es in der Küche, in der der Mitarbeiter vergammelte Lebensmittel wegräumen muss. Die Fenster sind komplett geöffnet und trotzdem verzieht sich der Gestank nur langsam.

Der verdreckte Kühlschrank ist schon länger nicht mehr geöffnet worden. (Foto: Michael Hescheler )

In einem Sigmaringer Wohngebiet hat der Gerichtsvollzieher Andreas Miller eine Zwangsräumung angeordnet, weil die Bewohnerin seit Monaten mit der Miete im Verzug ist und sich Nachbarn über den Gestank beschwert haben, der aus der Wohnung drang. Rund drei Jahre lang lebte die Frau in der Wohnung.

Das war mal eine Banane

Auf der Arbeitsplatte liegen Reste von einer Banane, die auch als Wurst durchgehen könnte. Zu erkennen ist die Banane nur am Chiquita–Aufkleber. In einem Topf auf der Spüle gammeln Essensreste vor sich hin. Wohl seit Wochen wurde in der Küche nichts mehr weggeräumt, die Zersetzung der Lebensmittel ist weit fortgeschritten.

Heinz Früh räumt die Wohnung zusammen mit seinen Mitarbeitern aus. (Foto: Michael Hescheler )

„Wir werden eine Schmutzzulage verlangen“, kündigt Heinz Früh von der Firma Bitzer aus Ebingen an, die die Wohnung mit vier Mitarbeitern ausräumt und den einen ganzen Tag dafür benötigt. „Das ist an der Grenze zur Zumutbarkeit.“ Die Kosten der Räumung muss der Vermieter tragen, er rechnet damit, dass ihm die Firma zwischen 4000 und 5000 Euro in Rechnung stellen wird.

Geschlafen werden kann in diesem Bett nicht mehr, weil Müll herumliegt. (Foto: Michael Hescheler )

Vor dem Mehrfamilienhaus steht ein Container, in dem alle Gegenstände und Möbel entsorgt werden. Was die Sache einfacher macht: Die Mieterin hat dafür unterschrieben, dass sie ihre Einrichtung, die Möbel, die Kleider und andere Utensilien nicht mehr benötigt. Hätte sie das nicht getan, hätten die Gegenstände eingelagert werden müssen.

Was über die Frau bekannt ist

Nach Angaben des Gerichtsvollziehers soll die Mieterin in der Wohnung bis vor wenigen Tagen zumindest noch stundenweise gelebt haben. Zwischenzeitlich soll die Frau zu ihrem Freund gezogen sein. Die beiden Kinder der Frau sind vom Jugendamt in Obhut genommen worden.

Im ehemaligen Kinderzimmer liegt ein riesiger Teddybär inmitten von Wäschebergen auf dem Fußboden. Als die Entrümpler die Kleidungsstücke in Umzugskartons packen, krabbeln Insekten auf dem Boden. Allein aus diesem Grund wandert alles unsortiert per Container auf den Hof einer Recyclingfirma, wo der Schredder wartet.

So häufig müssen Wohnungen geräumt werden

Zwischen 20 und 30 Wohnungen müssen im Einzugsgebiet des Amtsgerichts Sigmaringen, das von Gammertingen bis Meßkirch und Pfullendorf reicht, pro Jahr geräumt werden.

Dramatisch sei es für die an einer Räumung Beteiligten, wenn die Bewohner ihre Wohnung nicht freiwillig verlassen würden, erklärt der Gerichtsvollzieher.

In der total vermüllten Küche ist der Gestank kaum zu ertragen. (Foto: Michael Hescheler )

Warum das Leben der Frau aus den Fugen geraten ist, darüber können die an der Zwangsräumung Beteiligten nur spekulieren. „Die Frau muss maßlos überfordert gewesen sein“, sagt Heinz Früh von der Entrümpelungsfirma.

Gerichtsvollzieher Andreas Miller hofft, dass die Frau nun vom Sozialamt professionelle Hilfe bekommt. „Sonst sieht die nächste Wohnung in einem halben Jahr wieder genauso aus.“

Vermieter rechnet mit dem Schlimmsten

Der Vermieter der Drei–Zimmer–Wohnung, der aus Pfullendorf kommt, konnte sich im Keller seiner Mieterin bereits vor der Räumung ein Bild machen. „Deshalb habe ich mit dem Schlimmsten gerechnet“, sagt er und wirkt dabei gefasst.

Da er nicht gegen Schäden dieser Art versichert ist, wird er die Kosten aus eigener Tasche bezahlen müssen. Bis die Wohnung wieder hergerichtet ist, die Küche und das Bad neu eingerichtet sind, wird er wohl einige Zehntausend Euro investieren müssen.

Gerichtsvollzieher Andreas Miller ordnet die Räumung der Wohnung an. (Foto: Michael Hescheler )

Als der Mitarbeiter den Kühlschrank geöffnet, wird es besonders eklig. Ein beißender Gestank aus verdorbenen Lebensmitteln dringt in diesem Moment durch die Küche und in die Nasen der Entrümpler. Der Kühlschrank und mit ihm alle anderen Küchenmöbel werden im Container entsorgt.