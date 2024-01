Das Polizeirevier Sigmaringen sucht nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen am Montagmittag gegen 13 Uhr in der Mühlbergstraße am Fußweg Eisenbahnbrücke/Mühlbergtunnel Zeugen. Angaben mehrere Jugendlicher zufolge sollen sie von einer bislang unbekannten Person von hinten angesprochen worden sein, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Im weiteren Verlauf habe der Täter die Jugendlichen körperlich angegangen und dabei geschlagen und getreten. Anschließend flüchtete der Unbekannte, der in Begleitung eines weiteren Mannes war. Der Täter wird als etwa 175 cm groß beschrieben, dürfte zwischen 16 und 18 Jahren alt gewesen sein und soll eine schwarze Schildmütze getragen haben. Der Beschreibung zufolge hatte er eine korpulente Statur, schwarze/dunklere Haare mit kleinen Locken und seitlicher Rasur, dunkle Augen und möglicherweise einen leichten Kinn- oder Oberlippenbart.

Seine Begleitung soll etwa 180 cm groß gewesen sein und trug zur Tatzeit eine Pufferjacke mit glänzender Oberfläche des Herstellers „Moncler“. Er wird als schlank mit Drei-Tage-Bart und struppigen Harren sowie ebenfalls mit seitlicher Rasur beschrieben. Hinweise von Personen, welche die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu dem Täter sowie anderen Beteiligten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07571/1040 bei den Ermittlern zu melden.