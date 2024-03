Unbekannter schlägt auf Motorhaube ein

Auf ein Auto hat ein Unbekannter am Donnerstagabend zwischen 17 Uhr und 18.30 Uhr auf einem Parkplatz in der Sigmaringer Hauptstraße eingeschlagen. Das berichtet die Polizei. Hierbei splitterte der Lack an der Motorhaube ab, der entstandene Sachschaden wird mit rund 1000 Euro beziffert. Hinweise auf den Unbekannten liegen bislang nicht vor, weshalb das Polizeirevier Sigmaringen nach Zeugen zur Tat sucht und diese bittet, sich unter Telefon 07571/104-0 zu melden.