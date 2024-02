Sigmaringen

Unbekannte montieren Seitenspiegel ab

Sigmaringen

Wegen Diebstahls ermittelt das Polizeirevier Sigmaringen, nachdem Unbekannte in den vergangenen Tagen an einem geparkten Pkw offensichtlich die beiden Seitenspiegel fachkundig abmontiert und gestohlen haben. Die Beamten bitten um Hinweise zu der Tat, die sich zwischen Sonntagnachmittag und Dienstagmorgen in der Brunnenbergstraße ereignet hat, und nehmen diese unter Telefon 07571/104-0 entgegen.