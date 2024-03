Unbekannte Diebe schlagen auf Baustelle zu

Eine schwere Rüttelplatte im Wert etwa 5.500 Euro haben Unbekannte vergangene Woche in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag von einer Baustelle in der Gorheimer Allee gestohlen. Die Täter dürften die über 200 Kilogramm schwere Platte unbemerkt mit einem Fahrzeug abtransportiert haben. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu der Tat, verdächtigen Personen oder Fahrzeugen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei Sigmaringen unter Telefon 07571/1040 in Verbindung zu setzen.