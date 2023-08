Sigmaringen

Unbekannte brechen in Wohnanhänger ein

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Das Polizeirevier Sigmaringen ermittelt wegen des Einbruchs und nimmt Hinweise auf die Täter unter Telefon 07571/1040 entgegen. (Foto: Marcus Fahrer/dpa )

Am helllichten Tag sind Unbekannte am Mittwoch zwischen 12. 30 und 15 Uhr in einen Wohnanhänger eingebrochen, der auf dem Parkplatz eines Einkaufcenters in der Georg–Zimmerer–Straße in Sigmaringen abgestellt war.

Veröffentlicht: 10.08.2023, 14:37 Von: sz