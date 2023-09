Ukrainische Frauen laden ein zum Tag der ukrainischen Kunst und Kultur

Am 17. September besteht die Möglichkeit, im Gemeindehaus der Evangelischen Kirchengemeinde Sigmaringen, Karlstraße 24, zwischen 14 und 19 Uhr die ukrainische Kunst und Kultur hautnah kennen zu lernen und mit Frauen aus der Ukraine ins Gespräch zu kommen.

Schon seit Wochen bereiten die sechs Ukrainerinnen gemeinsam mit der Evangelischen Kirchengemeinde und den Landkreis Sigmaringen den Tag vor. Sie planen, organisieren, basteln und kochen.

Alle sind sie im Zuge des Krieges in der Ukraine nach Deutschland gekommen. Nun wollen sie ihr Land den Menschen hier in Sigmaringen vorstellen: „Wir haben so viele gute Dinge in der Ukraine, wir haben eine reichhaltige Geschichte, wir haben Musiker, wir haben mutige und talentierte Menschen, all das möchten wir mit den Menschen in Deutschland, die uns zu Beginn des Krieges aufgenommen haben, teilen“ so eine der Frauen aus dem Vorbereitungskreis.

Dafür haben sie vieles vorbereitet. So gibt es nicht nur die Möglichkeit Wareniki, das wohl bekannteste ukrainische Gericht, auszuprobieren. Ebenso kann man in Workshops lernen, ukrainische Zöpfe zu flechten oder nach traditioneller Malkunst zu malen. Zudem wird es eine Vielzahl an Informationen zu den ukrainischen Trachten, zur Geschichte und zu den einzelnen Landesteilen geben. Wer will, kann die Ausstellung der ukrainischen Künstlerin Ohla Somka besuchen oder ein Kunstprojekt kennenlernen, das das Künstlerehepaar Tetjana und Volodymyr Bakhtov in Bad Saulgau mit ukrainischen Schülern gemacht hat. Am Abend ist eine Darbietung ukrainischer Lieder mit der Pianisten Lina Mezina und anderen Musikern geplant. Kinder, die derzeit im Gemeindehaus ukrainischen Unterricht bekommen, werden sich vorstellen und vieles mehr. Während des ganzen Nachmittags gibt es ein Programm für Kinder.

Für den Pfarrer der ev. Kirchengemeinde, Matthias Ströhle, ist es sehr wichtig, dass dieser Tag durchgeführt wird. „Es ist ein Beitrag für den Frieden“, so betont er. Denn dort, wo Menschen sich begegnen, werden Vorurteile abgebaut. Ausdrücklich möchte er deshalb alle zu diesem Begegnungsfest einladen.

Es ist möglich jederzeit zu kommen. Wann was angeboten wird, kann auf der Seite evang–sig.de/ukrainetag abgefragt werden. Der Eintritt ist frei. Die Organisatoren freuen sich über eine Spende zur Deckung der Kosten.