Ukraine-Benefizkonzert in der Stadthalle Sigmaringen

Sigmaringen / Lesedauer: 1 min

Unter dem Titel „Sound of Ukraine ‐ an die freie Welt“ findet am Mittwoch, 15. November, um 19 Uhr ein Benefizkonzert zugunsten ukrainischer Künstler in der Stadthalle Sigmaringen statt ‐ mit Musik, Briefen und Stimmen aus der Ukraine an die freie Welt.

Veröffentlicht: 03.11.2023, 14:22 Von: sz