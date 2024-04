Überraschungsshow mit Spieltrieb und Schaulust

Für die letzte Show vor der Sommerpause am Samstag, 6. April, um 20 Uhr im Alten Schlachthof hat die Gruppe Spieltrieb Gäste eingeladen, schreiben die Veranstalter in einer Ankündigung. Schaulust ist ein Ensemble von Impro-Spielern aus ganz Deutschland, Luxemburg und der Schweiz. Die beiden Ensembles werden ihre improvisatorischen Fähigkeiten und Stile in einer gemeinsamen Show kombinieren, in der Tiefgang auf Lachmuskel, Rührung auf Ausgelassenheit, Drama auf Comedy trifft. Das ist der Plan, aber da in dieser Show alles frei improvisiert vor den Augen des Publikums entsteht, ist nichts sicher und alles möglich. Der Eintritt ist frei, aber nicht umsonst - jeder gibt am Ende das, was ihm der Abend wert war. Reservierungen unter: www.improtheater-spieltrieb.de