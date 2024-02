Ein 22-Jähriger muss sich seit Dienstag wegen versuchten Mordes vor dem Landgericht in Hechingen verantworten. Ihm wird vorgeworfen, im Juli vergangenen Jahres beim Kreisverkehr an der Laizer Straße, in der Nähe der Aral-Tankstelle in Sigmaringen, drei Mal auf einen 23-Jährigen eingestochen zu haben, in ein Auto gestiegen und weggefahren zu sein. Zudem ist ein 21-Jähriger wegen Beihilfe zum versuchten Mord angeklagt.

Er soll das Fluchtfahrzeug gefahren haben. Am zweiten Prozesstag am Donnerstag belastete das 23-jährige Opfer nun den Angeklagten mit seiner Aussage - auch die Zusammenhänge zur gemeinschaftlichen Brandstiftung eines Bundeswehr-Munitionslagers in Jungnau werden an diesem Tag deutlich.

Stiche waren lebensgefährlich

Am zweiten Prozesstag bestätigte ein Rechtsmediziner die Lebensgefahr, die von den Stichen ausging und weshalb der Geschädigte sofort operiert werden musste - die Leber war leicht getroffen. Am Oberarm war das Messer sogar auf der anderen Seite wieder herausgekommen.

Geschädigter sagt als Zeuge aus

Laut Aussage des Geschädigten habe er am Donau-Ufer mit Freunden etwas getrunken und wollte zur Tankstelle laufen, um mehr Alkohol zu besorgen. Ein „längliches, dunkles Fahrzeug“ habe in der Haltebucht vor dem Kreisverkehr angehalten und eine Person sei ausgestiegen und auf ihn zugekommen. Beim Näherkommen habe er den Angeklagten erkannt, der daraufhin ohne etwas zu sagen auf ihn eingestochen habe und wieder ins Auto gestiegen sei. Die Stiche habe er erst gemerkt, als er bereits geblutet habe.

Motiv sei mutmaßlich ein „Piss-Video“ gewesen

Seine Freunde, die als Zeugen aussagten, konnten ebenfalls keine näheren Angaben zum Fluchtfahrzeug machen, bestätigten jedoch, dass das Opfer direkt gesagt habe, wer der Täter war - nur gegenüber der Polizei wollte der Geschädigte laut eigenen Angaben kein Verräter sein. Er wisse, dass das Motiv ein „Piss-Video“ gewesen sei. In diesem habe der Geschädigte sowie ein weiterer Kumpel dem Angeklagten ins Gesicht uriniert, während dieser betrunken auf einer Parkbank geschlafen habe.

Tat steht mit Brand in Jungnau in Zusammenhang

Der Geschädigte und ein weiterer Zeuge bestätigten, dass es zum „Piss-Video“ erst wegen der gemeinsamen Aktion in Jungnau gekommen sei. Am 7. März 2023 war in Jungnau ein ehemaliges Bundeswehr-Munitionslager in Brand geraten, bei dem ein Schaden von rund 150.000 Euro entstanden war.

Infolgedessen wurden im November 2023 insgesamt vier Personen wegen gemeinschaftlicher Brandstiftung, Verstößen gegen das Sprengstoffgesetz, wegen Diebstahls und Hausfriedensbruchs angeklagt - darunter sowohl der mutmaßliche Messerstecher als auch dessen 23-jähriges Opfer.

23-Jähriger wurde verurteilt

Nach reichlich Alkoholkonsum hätte die Gruppe damals ein umzäuntes Geländes betreten und aus Neugierde, die in einem Bunker vorgefundenen Kartons mit Pyrotechnik, Sprengstoffen, Brandbeschleuniger und Kugelbomben auf Funktionalität testen wollen. Mit diesen Materialien haben sie eine Lagerhalle komplett zerstört, ein Wachhäuschen in die Luft gesprengt, eine Böschung in Brand gesetzt sowie mehrere Fahrzeuge ausgebrannt - darunter zwei Lastwagen.

Der 23-Jährige wollte zuerst die alleinige Schuld auf sich nehmen und wurde zu einem Jahr und neun Monaten Gefängnis verurteilt - als einzigen Mitbeteiligten gab er dann doch den jetzigen Angeklagten an. Dieser sprach jedoch von einer Verschwörung gegen ihn und wies jegliche Schuld von sich. Seine Anklage wird in einem extra Verfahren behandelt, dessen Stand der Redaktion nicht bekannt ist. Ein weiterer 23-jähriger Mittäter und eine 22-Jährige wurden für diese Tat zu einer Bewährungsstrafe sowie zu Geldstrafen von 1500 und 4500 Euro verurteilt.

So geht es weiter

Die Verhandlung zum versuchten Mord wird am Donnerstag fortgesetzt. Zwei weitere Prozesstage sind geplant.