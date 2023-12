Die Tennisanlage des TC Laiz wird doch nicht an zwei langjährige Clubmitglieder verkauft. Wie der Club auf Anfrage bestätigt, haben die beiden Interessenten ihr Angebot zurückgezogen. Der Grund: Die Stadt hat, nachdem sie von den Kaufabsichten erfuhr, ein eigenes Angebot abgegeben. Daraufhin verzichteten die beiden Klubmitglieder zugunsten der Stadt auf den Kauf, im Januar soll das Grundstücksgeschäft vollzogen werden.

Sollte der TC Laiz wieder florieren, kann er das Gelände nutzen, solange er möchte. Manfred Storrer

Der Erste Beigeordnete der Stadt Manfred Storrer und Ortsvorsteher Wolfgang Querner waren Besucher der außerordentlichen Mitgliederversammlung Ende November, als die Modalitäten des Verkaufs besprochen wurden. Wegen sinkender Mitgliederzahlen übersteigen die Kosten die Einnahmen, weshalb dem Verein die Zahlungsunfähigkeit droht und er nach einem Käufer für das 5000 Quadratmeter große Gelände mit dem Klubhaus und den vier Tennisplätzen suchte. Mit dem Kaufpreis sollen die restlichen Schulden abbezahlt werden.

Stadt entscheidet sich um

Ursprünglich hatte die Stadt den Kauf des Geländes abgelehnt, weil sie keinen Präzedenzfall schaffen wollte. Die überraschende Wende erklärt Storrer mit dem bei der Mitgliederversammlung aufgerufenen Mindestgebot und den Kaufabsichten von zwei Vereinsmitgliedern. „Wir wollen das Grundstück für die Zwecke der Stadt sichern.“ Eine Wohnbebauung hält Storrer in diesem Gebiet für nicht denkbar. Es gehe vielmehr um ein öffentliches, gemeinnütziges Interesse.

Bürgermeister kann allein entscheiden

Nach Informationen unserer Zeitung wird die Stadt das Grundstück mit einem mittleren fünfstelligen Betrag übernehmen. Bei Grundstücksgeschäften in dieser Größenordnung liegt die Entscheidung beim Bürgermeister; die Fraktionssprecher des Gemeinderats seien jedoch eingebunden gewesen , erläutert Marcus Ehms Stellvertreter.

Das sagt der Tennsiclub

Im Namen des Tennisclubs sagt der stellvertretende Vorsitzende Gert Jarre: „Wir begrüßen, dass die Stadt ein Angebot abgegeben hat - zumal es höher war das bisherige.“ Der Tennisclub will nun mit der Stadt über die Aufteilung der laufenden Kosten in Verhandlungen eintreten. Als in der jüngsten Gemeinderatssitzung die Entscheidung bekanntgegeben wurde, äußerte sich die Stadt so: Sie werde das Gelände kaufen und es dem Verein zur Verfügung stellen, sie beabsichtige aber keine Investitionen.

Die Stadt übernimmt das Clubhaus des TC Laiz. (Foto: Michael Hescheler )

Die Stadt habe kein Interesse daran, so Storrer, das Gelände selbst zu nutzen. „Sollte der TC Laiz wieder florieren, kann er das Gelände nutzen, so lange er möchte.“ Für eine symbolische Pacht in Höhe von jährlich 150 Euro kann der TC Laiz das Gelände nutzen - so lange er möchte.