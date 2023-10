Johannes Reuter ist unzufrieden

„Wir hatten in der Halbzeit keine nennenswerte Möglichkeit, standen phasenweise von den Gegenspielern zu weit entfernt und wenn das gegen eine der spielstärksten Mannschaften in der zweiten Halbzeit nicht besser wird, dann darfst du dich nicht groß beschweren, wenn am Ende so eine deutliche Niederlage herausspringt“, brachte es Gästetrainer Johannes Reuter nach der Partie auf den Punkt. Auch ihm dürfte klar sein, dass es in den kommenden Wochen, in den Partien gegen den FV Bad Saulgau (H), in Sigmaringen und Renhardsweiler sowie gegen Bingen/H., in Laiz, gegen Fulgenstadt und Neufra eine Leistungssteigerung braucht.

Edis Sacevic bringt sein Team in Front

Am Sonntag war Türkiyemspor von Beginn an Herr im Hause, ließ ‐ wie es so schön heißt ‐ Ball und Gegner laufen und wartete geduldig auf die erste Chance. Als Saliji (11.) die erste Hereingabe über links noch knapp verpasste, atmete Braunenweiler einmal tief durch. Der Druck wurde nicht weniger, selten hielt Braunenweiler den Ball länger als 20 Sekunden in den eigenen Reihen.

Türkiyemspor blieb dran und nach 23 Minuten brachte Goalgetter Edis Sacevic seine Mannschaft in Führung ‐ längst überfällig. Mit dem Tor erfüllte sich auch ein Satz von Türkiyemspors Abteilungsleiter Hadi Akyildiz, der vor dem Spiel schon eine Antwort auf Braunenweilers Torjäger Marco Steuer angekündigt hatte.

Schon vor der Pause ist alles klar

Sechs Minuten später fiel das 2:0 ‐ Suad Nuredini wurde links freigespielt, arbeitete sich durch die Abwehr und schloss ab. Es kam noch schlimmer für die Gäste. Türkiyemspor spielte technisch fein und suchte die Vorentscheidung. Einen Steckball von Nuredini auf Elvir Bekjiri behauptete dieser gegen drei Gegenspieler, ließ einen weiteren ins Leere laufen ‐ 3:0 (44.). „Wir haben die Zweikämpfe angenommen und die auch zum großen Teil auch gewonnen“, sagte Hadi Akyildiz nach der Partie.

Nach der Pause beherzigte die Mannschaft die Anweisung, ruhig weiterzuspielen. Braunenweiler blieb auch nach dem Wechsel vieles schuldig ‐ in Minute 62 gab es die erste dickere Chance, als Mathias Roth Felix Reuter anspielte ‐ drüber. Stattdessen fasste sich Elvir Bekjiri ein Herz, zog aus knapp 20 Metern ab. Braunenweilers Keeper Petersohn hatte keine Chance. Der Ball ging an den Innenpfosten und von dort im Tor (69.). Der wieder genesene Emin Yilmaz hätte das Ergebnis sogar in die Höhe schrauben können (71./73.), Fricks 1:4 war Kosmetik (90.).

Hadi Akyildiz ist erleichtert

Hadi Akyildiz war froh. „Eine starke Leistung meiner Truppe, die Braunenweiler zu keiner Phase zur Entfaltung kommen ließ. Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, weil Braunenweiler nicht zu seinem Spiel fand, wir aber immer wieder Wege in die Spitze fanden. Nach der Pause hatte ich einen höher angreifenden Gegner erwartet, aber als da wenig kam, war ich mir relativ sicher, dass die drei Punkte in Bad Saulgau bleiben werden.“ Bis zum Jahreswechsel warten noch einige harte Spiele. Nach den Partien gegen die zweiten Mannschaften aus Mengen (A) und Hohentengen (H) und dem spielfreien Wochenende, geht es zum Abschluss gegen den FV Bad Saulgau (H), zum Spitzenspiel nach Sigmaringen (A), gegen Alb-Lauchert und nach Renhardsweiler zum Derby. (mk)

Hohentengen verliert klar gegen Laupheim

Eine böse Klatsche gab es am Wochenende auch für Landesligaaufsteiger SV Hohentengen gegen Laupheim. 0:5 hieß es am Ende. Damit war die Gögeelf noch gut bedient. „Das Spiel vergangene Woche gegen Mengen hat doch sehr viel Kraft gekostet. Wir waren heute chancenlos“, anerkannte Hohentengens Spielertrainer Fabian Beckert die Überlegenheit des Gegners. Die vielen Ausfälle (Adrian Heudorfer, Kai Remensperger, Luca Straub und Armin Kieferle) hatten sein Team zusätzlich geschwächt.

Beckert sieht bessere zweite Halbzeit

„Irgendwann ging es um Schadensbegrenzung. In der zweiten Halbzeit sind wir deshalb tiefer gestanden, zwar haben wir wieder ein frühes Tor gekriegt, haben es aber danach besser gemacht“, sagte Fabian Beckert. Am kommenden Sonntag kommt nun die TSG Balingen II ins Gögestadion, während es danach wieder gegen Gegner geht, die eher der Kragenweite des Aufsteigers entsprechen.

Laupheims Coach Predrag Milanovic war verständlicherweise zufrieden: „Heute hat alles gepasst. Es war eigentlich wie in Mengen, wir haben uns Chancen herausgespielt, mit dem Unterschied, dass wir dieses Mal die Tore gemacht haben“, sagte der Coach und erklärte gleichzeitig den Null-Punkte-Start in den ersten drei Spielen: „Es musste sich halt alles erst mal einspielen, neuer Trainer neues System. Das musste sich erst finden.“ (mac)