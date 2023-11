In den kommenden Tagen sind im Bereich der Turn- und Festhalle Laiz Baumfällarbeiten geplant.

Entlang des Wanderweges an der Donau sollen fünf amerikanische Hybridpappeln, die als schnellwachsende Baumart zu Beginn des 20. Jahrhunderts oft an Gewässerläufen gepflanzt wurden, gefällt werden. Darüber informiert das Regierungspräsidium Tübingen in einer Pressemitteilung.

Eine Pappel beschädigte bereits das Dach

„Ihre Hiebreife erreicht diese Baumart bereits nach 40 bis 50 Jahren. Ältere Exemplare sind besonders bruchgefährdet“, heißt es darin weiter. Bereits vor einigen Jahren habe eine umstürzende Pappel das Hallendach beschädigt, die bei Gewitterstürmen abbrechenden Äste seien immer wieder in den Gärten der Anwohner gelandet.

„Glücklicherweise wurde niemand verletzt und der Schaden an den Häusern hielt sich in Grenzen. Aufgrund der latenten Gefahr wurde in Absprache mit dem Landratsamt beschlossen, die besonders gefährlichen Pappeln in diesem Winterhalbjahr zu fällen“, informiert das Regierungspräsidium weiter.

Vermutlich in den 1950er-Jahren gepflanzt

Die Pappeln in Laiz dürften circa 70 Jahre alt sein. Laut Ortsvorsteher Wolfgang Querner wurden sie Anfang der 1950er-Jahre gepflanzt, das bestätigte auch eine Laizer Bürgerin. „Mein Mann wurde 1955 geboren und seine Mutter erinnert sich genau, damals immer an den frisch gepflanzten Bäumen mit dem Kinderwagen vorbeigefahren zu sein“.

Frostiges und trockenes Wetter wäre optimal

Ob die Arbeiten wie geplant stattfinden können, ist vom Wetter abhängig. Laut Josef Woitzik vom Regierungspräsidium Tübingen, Landesbetrieb Gewässer, wäre frostiges und trockenes Wetter optimal. „Dann sind die Böden nicht so aufgeweicht und unsere schwere Technik fährt nicht so viel kaputt“, erklärt der Fachmann.

Während der Fällungen ist der Wanderweg entlang der Donau gesperrt, Woitzik rechnet bei gutem Witterungsverlauf mit einer Woche. Zeitnah soll dann die Neupflanzung standortgerechter Gehölze erfolgen.