Tour d‘ Innovation startet im Landkreis Sigmaringen

19 Schülerinnen und Schüler des Technischen Gymnasiums der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen werden sich über die nächsten Monate im Projekt Tour d’ Innovation mit Unternehmensinnovationen in der Region auseinandersetzen. Das teilte die Industrie- und Handelskammer Bodensee-Oberschwaben (IHK) mit.

Am vergangenen Mittwochabend eröffnete die IHK Bodensee-Oberschwaben die diesjährige Tour d‘ Innovation mit einer Kick-Off-Veranstaltung in Sigmaringen. Erstmalig wird das bewährte Projekt, welches sich im Landkreis Ravensburg und Bodenseekreis bereits seit 25 Jahren etabliert habe, auch im Landkreis Sigmaringen durchgeführt. Die teilnehmenden Akteure sind fünf Unternehmen aus dem Landkreis Sigmaringen, die über die Frühjahrsmonate je eine Schülergruppe von bis zu vier Personen an drei Terminen in ihre Betriebe einladen und Einblicke in eine aktuelle Innovation im jeweiligen Unternehmen gewähren.

Markus Brunnbauer, Geschäftsbereichsleiter Ausbildung der IHK, sagte in seinem Grußwort: „Der Ideenreichtum in unserer regionalen Wirtschaft, direkt vor der Haustür, bietet bestmögliche Einblicke für junge Erwachsene. Die IHK Bodensee-Oberschwaben freut sich, diese einmalige Chance den Schülerinnen und Schülern nun auch in Sigmaringen, sowie der Wirtschaft vor Ort bieten zu können.“

Parallel dazu absolvieren die Schülerinnen und Schüler der Klasse 12 des Technischen Gymnasiums der Bertha-Benz-Schule in Sigmaringen Workshops zu den Themen Rhetorik und Patente. Die Tour d’ Innovation wird am 11. Juni mit den Abschlusspräsentationen der Schülergruppen zu den jeweiligen Innovationsthemen abgeschlossen.

Ziel des Schülerprojektes ist es, die Innovationsstärke der Region aufzuzeigen, Kontakte zu Unternehmen zu knüpfen und den jungen Erwachsenen Einblicke in die Betriebe zu gewähren. In der Vergangenheit seien aus diesen Projekten bereits zahlreiche anschließende Ausbildungsverträge hervorgegangen.

Die IHK strebe eine langfristige Etablierung des Projektes auch im Landkreis Sigmaringen an. Interessierte Unternehmen erhalten weitere Informationen bei der Koordinierungsstelle der IHK unter [email protected] oder telefonisch unter 0751/409-123.