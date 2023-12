„Totalausfall“: Sozialdemokrat Matthias Seitz greift AfD an

Bei den Haushaltsreden der Fraktionen im Sigmaringer Kreistag haben die Sprecher nicht mit Attacken auf politische Kontrahenten - vor allem mit Blick auf Berlin - gegeizt.

Insbesondere SPD-Mann Matthias Seitz setzte aber auch der hiesigen AfD sprichwörtlich die Pistole auf die Brust.

Das sagt der SPD-Politiker

Der Vorsitzende der SPD-Fraktion, Matthias Seitz, wollte seine Rede nutzen, „die Schonzeit für unsere Kollegen der AfD für beendet zu erklären“. Es sei mit Blick auf die bevorstehenden Kommunalwahlen im kommenden Juni wichtig, der Wählerschaft im Kreis deutlich zu machen, dass, wer sein Kreuz bei der AfD mache, Gefahr laufe, „keine Alternative, sondern den kommunalpolitischen Totalausfall zu wählen“.

Ich empfinde es als Frechheit und Vertrauensbruch gegenüber der Bürgerschaft, anzutreten und dann nichts, absolut nichts beizutragen. Matthias Seitz

Damit hob er auf die häufig unbesetzten Stühle der zwei gewählten AfD-Vertreter ab, wobei einer von ihnen, Nicolas Gregg, nicht nur in dieser Sitzung anwesend war. Während der Attacke von Seitz blickte Gregg betreten auf seinen Tisch und ließ sie über sich ergehen. Seitz schimpfte: „Ich empfinde es als Frechheit und Vertrauensbruch gegenüber der Bürgerschaft, anzutreten und dann nichts, absolut nichts beizutragen.“

Ansonsten war die Rede von Seitz eher staatsmännisch und um Ausgleich bemüht, wofür er sogar von Landrätin Stefanie Bürkle gelobt wurde. Mit dem Plan der Kreisverwaltung, die zusätzlichen Kosten zur Rettung des Krankenhauses mit einem Anstieg der Kreisumlage auf 32,5 Prozent auszugleichen, könne die SPD leben: „Wir tragen diesen Haushalt in seinen ganz zentralen Weichenstellungen aus Überzeugung mit und werden daher dem Gesamtwerk unabhängig vom Hebesatz der Kreisumlage, auf den sich die Mehrheit letztlich verständigt, auch zustimmen.“

Das sagt die CDU

Das sah Thomas Kugler, Fraktionssprecher der CDU, anders. Zwar lobte er den Finanzdezernenten Peter Hotz für dessen Zahlenwerk, doch im Kern ging es ihm in seiner 40-minütigen Redezeit darum, Kreistagsmitglieder und Verwaltung davon zu überzeugen, dass der Kreis zugunsten der Kommunen gut auf Geld verzichten könne. Statt eines Hebesatzes von 32,5 Prozent bei der Kreisumlage plädierte er für einen Hebesatz von 31,0 Prozent - was immerhin rund 3,5 Millionen Euro Mindereinnahmen für den Kreis bedeutet.

Aber Kugler hatte sich vorbereitet: Minutiös erklärte er Hotz und Bürkle, wo überall der Kreishaushalt aus seiner Sicht bereits „genügend Vorsichtsmaßnahmen“ eingebaut habe. Insbesondere im Bereich der Personalkosten erkannte er ein Einsparpotenzial in Höhe von einer Million Euro. Von seinem Zahlenwerk war Kugler am Ende selbst berauscht: „Mit einer reduzierten Kreisumlage auf 31 Prozent gelingt uns eine Punktlandung. Der Landkreis hat gegenüber seiner Planung sogar noch 448 Euro mehr in der Kasse als geplant - wenn das kein Grund zur Freude ist.“

Das sagen die Freien Wähler

Thomas Jacob, stellvertretender Fraktionsvorsitzender der Freien Wähler, blieb in seinen Ausführungen etwas nüchterner, plädierte aber auch für ein weniger starkes Ansteigen der Kreisumlage von aktuell 29,5 auf lediglich 31 Prozent, „um den Kommunen noch den nötigen Spielraum zu belassen“.

Die Freien Wähler hätten bei ihrer Analyse des von Finanzdezernent Peter Hotz vorgelegten Kreis-Haushalts beim Personal sogar ein Einspar-Potenzial in Höhe von 1,5 Millionen Euro erkannt. Auch beim Erhalt der Kreisstraßen müssten die avisierten 1,935 Millionen Euro nicht sein: „Jahrelang sind wir mit dem Betrag von 1,6 Millionen Euro gut gefahren“, sagte er.

Das sagt die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen

Fiona Skuppin wollte sich bei ihrer Rede nicht nur mit den vielen Problemen der aktuellen Zeit beschäftigen, sondern auch auf Erfolge des vergangenen Jahres hinweisen: Sie nannte die Ablachtalbahn, die „kräftig Fahrt aufgenommen“ habe, „das von Seiten der grünen Fraktion in die Wege geleitete Anliegen zur Zertifizierung des Landkreises als Fair-Trade-Landkreis“ sowie „die forcierte Installation von Photovoltaikanlagen auf kreiseigenen Liegenschaften“.

Ich bitte um Ruhe, während ich meine Rede halte. Fiona Skuppin

Skuppin trug die „grünen Erfolge“ mit einer Überzeugung vor, die in Reihen der CDU reflexartig für Unruhe sorgte. Doch Skuppin ließ sich davon nicht beirren: „Ich bitte um Ruhe, während ich meine Rede halte“, sagte sie. Und das funktionierte.

Bürkle: Dann eben eine Million Euro mehr Schulden

Mit der Mehrheit aus CDU, Freien Wählern und AfD und gegen die Stimmen aus SPD und Grünen wurde die nur geringe Erhöhung der Kreisumlage auf 31,0 Prozent letztlich durchgesetzt.

Ob Kugler richtig gerechnet hat, wird sich zeigen, doch Landrätin Stefanie Bürkle machte auch direkt klar, dass dieses Abstimmungsergebnis nun jedenfalls dazu führen werde, dass der Landkreis im Jahr 2025 nicht nur die bereits geplanten 39 Millionen Euro an Schulden aufnehmen werde, sondern 40 Millionen Euro.