Neues Wochenende und wieder die Frage: Was tun? Wir helfen gerne! Dieses Mal unter anderem im Angebot: Ein Brauchtumsspiel, Comedy und natürlich der Fasnetsauftakt.

My way ins Schwabenländle – eine Opernsängerin auf Abwegen

Lisa Livingston präsentiert mit ihrer wandlungsfähigen Stimme im Alten Schlachthof nicht nur Operngesang, sondern auch Pop, Blues and Jazz. (Foto: Veranstalter )

Wann: Samstag, 11.11.23, um 20 Uhr

Wo: Ateliers im Alten Schlachthof, Sigmaringen

Eintritt: 15 €

Mit selbstgeschriebenen, heiteren Liedern („Oh, to be a schwäbische Hausfrau") erzählt Lisa Livingston, wie sie sich als amerikanischer Fremdkörper in der bedeutungsvollsten Ecke Deutschlands – natürlich Schwaben – einlebte. Mit ihrer wandlungsfähigen Stimme, die nicht nur Operngesang, sondern auch Pop, Blues and Jazz beherrscht, beschreibt sie, was sie „im Ländle" erlebt und dazu gelernt hat (außer Hochdeutsch).

Lisa Livingston wird am Klavier begleitet von Wolfgang Fischer (an echter Schwab), einem bundesweit gefragten Live-Musiker, der als Pianist, Keyboarder und Arrangeur in unterschiedlichen Bereichen erfolgreich tätig ist. Ob Klassik, Jazz, Pop oder Rock – die stilistische Breite von Wolfgang Fischer und seine pianistischen Fähigkeiten scheinen so schnell an keine musikalischen Grenzen zu stoßen.

Brauchtumsspiel in Mengen

Wann: Samstag, 11. November, 19.11 Uhr

Wo: Innenhof des Gymnasiums Mengen

Eintritt: frei

Das Brauchtumsspiel der Mengener Narrenzunft erinnert an die Zeiten des 30-jährigen Krieges: Die Bauern in und um Mengen bringen die Ernte nach Hause und feiern noch ein großes Fest bevor der kalte Winter beginnt. Unter sie mischt sich der Ditzelede, eine Figur, die die Wärme und die Freundlichkeit des Frühlings verkörpert.

Doch was die Menschen unbeabsichtigt auf ihrem Karren mit Stroh mit in die Stadt bringen, ist der Winter in Form eines Strohmannes. Er erwacht und zeigt seine ganze düstere Macht: Er vertreibt den Ditzelede. Hexen, Kobold und Unhold tauchen auf und treiben mit dem Winter ihr schauriges Spiel. Für warme Verpflegung ist gesorgt.

Irland-Abend in Veringenstadt

Wann: Sonntag, 12. November, ab 18 Uhr

Wo: Turn- und Festhalle Veringenstadt

Eintritt: 10 Euro

Eckhard Ladner führt eine irisch-literarisch-musikalische Wanderung durch irische Landschaften. Mit dabei ist die Folkband Booghk De Doo aus Bad Urach. Dazu gibt es Whiskey, Guiness und Weckle. Veranstaltet wird der Abend vom Schwäbischen Albverein, Abteilung Veringenstadt.

Fasnets-Eröffnung

Wann: Samstag, 11. November, um 18.11 Uhr

Wo: Dorfplatz Veringendorf

Eintritt: frei

Die Narrenzunft Glecklesbender Veringendorf läuten am 11.11. um 18.11 Uhr die Fasnetszeit ein. Bei der Open-Air Veranstaltung werden Schwedenfeuer gezündet und es gibt ein beheiztes Zelt. Dazu spielen mehrere Musikgruppen und es gibt heiße und kalte Getränke, wie Glühwein und Punsch, und Würste zu essen. Die Narrenzunft Veringenstadt feiert die Fasnetseröffnung am 11. November um 20 Uhr an der Nandihöhle.

Konzert mit „Papi´s Pumpels“ Ein Herz voll Schlager

Kurz vor ihrem 111. Geburtstag holt die Narrenzunft Vetter Guser eine der beliebtesten Schlagerbands Süddeutschlands nach Sigmaringen. Am 11.11. spielen „Papi´s Pumpels“ in der Sigmaringer Stadthalle. (Foto: Veranstalter )

Wann: Samstag, 11. November, ab 20 Uhr

Wo: Stadthalle, Sigmaringen

Eintritt: 21 Euro

Die Narrenzunft Vetter Guser Sigmaringen e.V. feiert mit dem Konzert ihren 111. Geburtstag. Am Ende eines ereignisreichen Jubiläumsjahres und zum Start in die neue närrische Saison, steht einem fröhlichen Abend voller Schlagerglückseeligkeit nichts mehr im Wege. „Freut Euch des Lebens“ – das Semerenger Fasnetslied ist zugleich Motto des Abends, auf den sich die Narren des Vetter Guser mit Freunden und Schlagerfans freuen.

Benefizkonzert in der Martinskirche

Der Chor tritt in der Martinskirche auf. (Foto: Popchor )

Wann: Samstag, 11. November, 20 Uhr

Wo: Martinskirche Mengen

Eintritt: frei

Der Popchor „Wir für Euch“ lädt zum Benefizkonzert in die Martinskirche Mengen ein. Das Konzert unterstützt die Ambulanten Dienste der Stiftung Liebenau in Mengen. Der Chor setzt sich seit 1987 für soziale Projekte ein und begeistert mit Popsongs, Folklore, Musicals und geistlichen Liedern. Die Spenden des Benefizkonzerts kommen den Klienten der Ambulanten Dienste zugute, die von steigenden Lebenshaltungskosten betroffen sind.

„Winnetou IV Reloaded“ im Stadtforum Bad Saulgau

Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher treten am Samstag, 11. November, um 20 Uhr im Stadtforum mit dem Programm „Winnetou IV Reloaded“ auf. (Foto: Veranstalter )

Wann: Samstag, 11. November, 20 Uhr

Wo: Stadtforum Bad Saulgau

Eintritt: Vorverkauf 24 Euro, Abendkasse 26 Euro (mit SZ-Abokarte 22 Euro)

Winnetou ist unsterblich – das kann man von Bernd Kohlhepp und Uli Boettcher nicht behaupten. Es ist schon 15 Jahre her, dass die beiden ihr Apachen-Kabarett auf die Bühne stellten. Bei den Kabarett- und Mundarttagen in Bad Saulgau erinnert das Duo noch einmal an die größten Erfolge von Winnetou IV. Kohlhepp und Boettcher stellen unter anderem die Frage, ob alte, weiße Männer junge indigene Ureinwohner spielen dürfen, die Jagd auf Bösewichte machen?