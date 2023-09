Das frühere Weinhaus Nell hat eine neue Pächterin: In den nächsten Monaten wird dort Tierärztin Janeta Dabruck mit ihrer Praxis einziehen. Sie hat die Tierarztpraxis in der Bittelschießer Straße im Hanfertal von Andreas Busch übernommen, allerdings sind die Räume dort überschaubar und in die Jahre gekommen. Beim Bauausschuss der Stadt Sigmaringen hat Stadtbaumeister Thomas Exler die Entwürfe vorgestellt. Sie zeigen, dass einige Umbauarbeiten nötig sind.

Das ist geplant

In der unteren Etage bleibt der Eingang erhalten. Darüber hinaus wird der bisherige große Verkaufsraum in mehrere kleinere Räume unterteilt. Geplant sind auf diesem Geschoss unter anderem ein Operationsraum, ein Lager und ein Physioraum. Dafür müssen diverse Wände eingezogen werden.

In der oberen Etage soll der Eingang ebenfalls beibehalten werden. Darüber hinaus sind dort je zwei Behandlungs- und Wartezimmer vorgesehen. Da nichts gegen die Nutzungsänderung spricht, hat der Bauausschuss dem Vorhaben zugestimmt.

Wir haben uns sofort in die Räume verliebt. Janeta Dabruck

Somit kann Dabruck mit dem Umbau loslegen. Sie rechnet mit Kosten in Höhe von etwa 120.000 Euro. Im ersten Schritt will sie nun mit der Suche nach Handwerkern beginnen. Ein Umzugsdatum steht also noch nicht fest. Dabruck geht aber davon aus, dass die Arbeiten nur etwa drei Monate dauern.

Schon länger Wunsch nach neuen Räumen

Hintergrund des Umzugs sei der Platzmangel. Derzeit stehen ihr nur zwei Räume in der Praxis zur Verfügung, sodass es weder eine Anmeldung noch einen Operationsraum gibt.

Aus diesem Grund habe sie schon länger nach neuen Räumen gesucht, allerdings sollten diese möglichst wenig Umbauaufwand mit sich bringen. Dieser Wunsch erfüllt sich nun. „Wir haben uns sofort in die Räume verliebt“, sagt sie.

In der Weingasse sei es nicht nur möglich, einen richtigen Operationsraum und ausreichend Lagermöglichkeiten für Medikamente einzurichten, auch die räumliche Trennung von Hunden und Katzen könne die neue Praxis gewährleisten.

Kleines Team soll wachsen

Derzeit arbeitet sie mit einer Tiermedizinischen Fachangestellten zusammen, aber ihr Wunsch ist, sowohl einen weiteren Tierarzt ins Boot zu holen als auch eine weitere Fachangestellte, um parallel beide Behandlungsräume nutzen zu können.

Doch vorerst will sich Dabruck, die noch mit ihrem Vorgänger Andreas Busch zusammenarbeitet, auf den Umbau konzentrieren.

Das Weinhaus Nell war im Januar 2022 nach 160-jähriger Firmengeschichte ausgezogen, nachdem die Umsätze durch die Coronapandemie eingebrochen waren. Seitdem stehen die Räume leer.

Vermieter Markus Landenberger hatte damals gehofft, möglichst wieder einen Weinhändler als Nachfolge-Pächter zu finden, da die Räume dafür ausgelegt sind. Er zeigte sich damals aber schon offen für Gespräche mit anderen Interessenten. Zur Neuvermietung möchte er sich gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ nicht äußern.

Parkplatzsituation wird noch Thema

Wirtschaftsförderer Uwe Knoll begrüßt einerseits, dass die Räume bald wieder genutzt werden, bedauert aber andererseits, dass nicht wieder ein Geschäft einzieht. „Die Voraussetzungen für den Weinhandel waren gegeben, aber der Einzelhandel war schon immer schwierig und ist in den vergangenen Jahren nicht einfacher geworden“, sagt er.

Gleichzeitig zeigt er Verständnis für die Situation der Tierärztin: Sie und bereits ihr Vorgänger hatten sich vergrößern wollen, um sich breiter aufstellen zu können. „Der Markt fragt nach und wird bedient“, so Knoll.

Ob weitere Parkplätze für die Praxis entstehen, ist noch offen. Momentan befinden sich in der Weingasse fünf Parkplätze. Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch teilt mit, dass die Parksituation derzeit noch baurechtlich geprüft wird.