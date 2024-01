Der CDU-Politiker Thomas Bareiß unterbricht seine Arbeit für sechs bis acht Wochen, um sich eine Auszeit zu nehmen. Wie der Bundestagsabgeordnete des Wahlkreises Zollernalb-Sigmaringen in einem am Donnerstag verschickten Brief ausführt, befindet er sich seit dieser Woche in der Dormitio-Abtei in Jerusalem.

Gemeinsam mit seiner Frau Andrea Verpoorten habe er beschlossen, „mir eine Auszeit für die innere Einkehr zu nehmen.“ „Ich bin überzeugt davon, dass dies am besten gelingen wird, wenn ich an einem Ort der Stille, fernab der lärmenden Hektik des Alltags, nachdenke und zur Ruhe komme.“

Kampagne als Auslöser

Die Corona-Pandemie und seine Tätigkeit als Staatssekretär im Wirtschaftsministerium habe ihn an die Grenzen seiner physischen Belastbarkeit gebracht. „Hinzu kam, dass ich in einer organisierten Kampagne heftig attackiert und angefeindet wurde.“ Das habe ihn und eine Familie verwundet und hat tiefe Narben hinterlassen.

„Ich konnte mir bis dahin nicht vorstellen, dass man in einem solchen Ausmaß zum Ziel der Verachtung, des Hasses und der Geringschätzung werden kann“, schreibt Bareiß in seinem Brief. Im Wahlkampf vor der Bundestagswahl 2022 ist er in den Mittelpunkt einer Kampagne geraten.

Damals wollte der Verein Campact die Wiederwahl von Bareiß verhindern. Der Abgeordnete wurde als „Klimakiller“ stigmatisiert. Stattdessen unterstützte Campact den Grünen-Kandidaten Johannes F. Kretschmann. Campact scheiterte mit diesem Vorhaben.

Kraft und Klarheit finden

Der Politiker befindet sich seit Montag im Benediktinerkloster, das von Mönchen aus Beuron gegründet wurde. Er wolle an diesem besonderen Ort des Glaubens „wieder die nötige Klarheit und Kraft“ für seine Aufgaben finden.

Der 48-Jährige vertritt in der vierten Legislaturperiode den Wahlkreis Zollernalb-Sigmaringen im Bundestag. Ab Ende Februar wolle er seine Arbeit mit neuer Kraft und Energie wieder aufnehmen.