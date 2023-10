Theologe spricht über Steuergerechtigkeit

„Steuergerechtigkeit ‐ Umsteuern! Für eine sozial-ökologisch gerechte Zukunft“ lautet der Titel eines Vortrags mit anschließender Diskussion mit Franz Segbers am Donnerstag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr im Bildungszentrum Gorheim Sigmaringen.

Franz Segbers ist alt-katholischer Theologe und Sozialethiker an der Universität Marburg. Segbers, geboren 1949 in Gelsenkirchen, lebt in Konstanz. Er war Betriebsseelsorger in Frankfurt/Höchst, Dozent an der Evangelischen Sozialakademie Friedewald und Referatsleiter für Ethik und Sozialpolitik im Diakonischen Werk Hessen und Nassau. Er ist Vorsitzender des ökumenischen Netzwerks Kairos Europa.

Kairos Europa ist Trägerin der Zachäus-Kampagne, die sich mit zahlreichen ökumenischen Partnern unter Bezugnahme auf die biblische Geschichte des Zöllners Zachäus für soziale und ökologische Steuergerechtigkeit einsetzt. Franz Segbers: „Armut ist kein Naturereignis, sondern gemacht ‐ wie Reichtum auch. Die Steuerpolitik ist ein entscheidender Hebel. Sie entscheidet, wie es um Armut und Reichtum in einer Gesellschaft bestellt ist.“

Der Abend ist eine Veranstaltung der Kolpingsfamilie Sigmaringen in Kooperation mit dem Bildungszentrum Gorheim und Partnern der Christlichen Erwachsenenbildung Sigmaringen. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.