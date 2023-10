Themenführung „Kulinarische Stadtführung mit Barbaras Plaudereien“

Die Tourist-Info bietet in Zusammenarbeit mit der Narrenzunft Vetter Guser und Sigmaringer Gastronomen für alle Interessierten am Samstag, 11. November, eine kulinarische Stadtführung an. Bei einem Spaziergang durch die Stadt erfahren die Teilnehmer Interessantes und Lustiges zur Fasnet in Sigmaringen.

Bei den kulinarischen Stopps in der Sigmaringer Gastronomie werden Versucherle von Gerichten nach Rezepten aus dem neuen Kochbuch „Vetterles Fasnetsschmankerl“ gereicht. Die etwa zweieinhalb- bis dreistündige Themenführung startet um 11 Uhr vor der Tourist Info und kostet 22 Euro pro Person. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info, Telefon 07571/106224, bis zum 3. November ist daher erforderlich.