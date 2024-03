Themenführung Jagd durch das Schloss Sigmaringen

Unter dem Motto „Wild auf Geschichte“ widmet sich der Hohenzollerische Geschichtsverein am Beispiel der Fürsten von Hohenzollern-Sigmaringen einem besonderen Aspekt fürstlichen Lebens und fürstlicher Repräsentation, nämlich der Jagd. Das Beiratsmitglied Helmut Eisler, der eine Masterarbeit zu diesem Thema verfasst hat, behandelt dieses Thema am Freitag, 15. März, im Rahmen einer Führung durch das Schloss Sigmaringen. Treffpunkt ist um 15.30 Uhr im Kassenraum des Schlosses.

Da die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um verbindliche Anmeldung per Mail an [email protected] bis Dienstag, 12. März, gebeten. Der Eintrittspreis inklusve Führung in Höhe von rund 16 Euro pro Person ist vorab an der Schlosskasse zu entrichten.

Gewaltige Hirschgeweihe, Dutzende von Rehgeweihen und Gamskrickel zeugen in der Hubertushalle des Schlosses bis heute von der fürstlichen Jagdleidenschaft. Das bei normalen Führungen nicht zugängliche Jagdzimmer ist vollständig mit Szenen einer barockzeitlichen Jagd ausgemalt. Denn die Jagd war zum höfischen Spektakel geworden, das immer neue Variationen und vor allem eine größere Anzahl an Wildtieren aufbieten musste, heißt es in einer Pressemitteilung. Wenig Begeisterung hingegen rief die fürstliche Jagdbegeisterung bei der bäuerlichen Bevölkerung hervor, die im Rahmen von Jagdfronen als Treiber herangezogen wurde und infolge der Wildschäden auf ihren Feldern große Einbußen bei ihren landwirtschaftlichen Erträgen hinzunehmen hatte. Betrachtet durch den Spiegel der Zeit, entpuppt sich die Jagd so als ein entscheidendes Element im Verhältnis der Fürsten zu ihren Untertanen, das die Generationen stets verbunden und auch getrennt hat, heißt es in der Mitteilung weiter.