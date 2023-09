Themenführung durch das „barocke Kleinod“ Josefskapelle

Die Tourist-Info bietet für alle Interessierten am Freitag, 29. September, eine Themenführung zur Josefskapelle an. Bei der Führung werden nicht nur die prächtigen Arbeiten der Künstler beleuchtet, sondern auch die Geschichte der Kapelle. Als Zugabe gibt es einen großartigen Blick über die Stadt und auf das Schloss.

Die Themenführung startet um 15 Uhr an der Josefskapelle in Sigmaringen. Die etwa einstündige Tour kostet fünf Euro. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Eine Anmeldung und Bezahlung vorab in der Tourist Info, Telefon 07571/106224, Fürst-Wilhelm-Straße 15/ Rathausplatz, ist daher erforderlich.