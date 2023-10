Theaterstück „Über das Vergessen“

Im „Alten Schlachthof“ in Sigmaringen findet am Mittwoch, 25. Oktober, ein Theaterstück über Demenz statt. Ein Theaterabend zum Lachen und Weinen, der einlädt, sich dem Thema „Demenz“ (auf neue Weise) zu nähern. „Über das Vergessen“ widmet sich dem menschlichen Geist, seiner Vergänglichkeit und den Geschichten, die entstehen, wenn die Erinnerung langsam entrinnt. Im Zentrum der Geschichte steht Klara: die starke, erfolgreiche Powerfrau, mitten im Leben ‐ aber auch Klara, die hilflose Pflegebedürftige, von ihrer Außenwelt abgeschnitten ‐ bis die Reflexion so verblasst, dass es niemanden mehr gibt, dem sie begegnen kann. Regie und Buch stammen von Kerstin Manz-Kelm und Steve Jarand. Die Schauspielerinnen und Schauspieler heißen Nicole Erichsen, Stephanie Hunger, Kerstin Manz-Kelm und Steve Jarand.

Das Theaterstück wurde gefördert vom Landesverband Freie Tanz- und Theaterschaffende Baden-Württemberg, dem Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst des Landes Baden-Württemberg und der Deutschen Stiftung für Demenzerkrankte.

Einlass ist um 19 Uhr, Beginn der Vorführung ist um 19.30 Uhr. Karten kosten regulär 15 Euro und ermäßigt zwölf Euro. Reservierungen sind telefonisch unter 07571/3333, per Mail an [email protected] oder unter www.schlachthof-sigmaringen.de möglich.