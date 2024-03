Theateraufführung „Kinderkram“ in der Kreuzkirche

Die Theaterperformance „Kinderkram“ mit dem Duo Marks & Schleker ist am Freitag, 22. März, 19 Uhr, in der Kreuzkirche, Binger Straße 9, in Sigmaringen zu sehen. Dabei handele es sich um eine szenische Auseinandersetzung über die Frage „Kind - ja oder nein?“, heißt es in der Ankündigung. Das Duo Marks & Schleker tritt nicht nur im Theater, sondern auch im Alltag gemeinsam auf. Seit 20 Jahren sind Silvie Marks und Johannes Schleker ein Paar und sind bisher bewusst kinderlos geblieben. Doch jetzt, am Beginn der 40er, da die Zeit für die Familiengründung abläuft, stellen sie sich der Frage nach einem Leben mit oder ohne Kind ein letztes entscheidendes Mal auf der Bühne und vor Publikum. Der Eintritt ist frei, um Spenden (Richtwert zehn Euro) wird gebeten.