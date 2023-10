Die Parkplätze in der Altstadt sollen kostenpflichtig bleiben und sogar teurer werden. Darauf haben sich die Gemeinderäte vor wenigen Wochen geeinigt. Während jetzt also gerade die Parkautomaten umgestellt werden, gibt es schon die nächste kuriose Überlegung.

Grünen-Mitglied fordert Gleichheit beim Parken

Die entstammt den Reihen der grünen Stadtratsfraktion. Wenn die Parkplätze schon kostenpflichtig sein sollen, dann bitte konsequent, so die Botschaft von Martin Bösch. Deshalb forderte er am Mittwoch, dass auch die Motorradfahrer auf den kürzlich für sie angelegten Flächen Parkscheine lösen müssen.

Die belustigte Frage, die daraufhin im Sitzungssaal kursierte, lautete: Wie? Vielleicht sollte die Stadt an den entsprechenden Schildern eine Rolle Tesafilm aufstellen, damit die Motorradfahrer das Ticket an ihr Zweirad kleben können, in der Hoffnung, dass niemand den Zettel klaut. Oder sie fotografieren sich, während sie ihren Parkschein ziehen, und schicken das Selfie ans Ordnungsamt.

Mehrkosten finanzieren Motorradparkplätze

Realistisch wäre noch, das Ticket per Smartphone zu lösen, wie es in Sigmaringen ja auch möglich ist. Nur was macht der 80-jährige Biker, der kein Handy hat? Auf wackeligen Beinen zur Stadtverwaltung laufen und das Ticket als Beweis persönlich im Rathaus einwerfen? Das wäre fast wieder Altersdiskriminierung. So weit will die Stadtverwaltung dann doch nicht gehen.

Bürgermeister Marcus Ehm zeigte sich viel mehr zufrieden damit, dass Motorradfahrer durch die neu geschaffenen Parkplätze nicht mehr diejenigen für Autos blockieren. Das sei doch schon mal was. Und wer jetzt trotzdem schimpfend die Faust hebt, der kann mal die Perspektive wechseln: Die Parkplätze in der Innenstadt werden ja bald teurer. Das finanziert die wenigen Motorräder am Ende vermutlich mit.