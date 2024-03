Er gilt bis heute als die Mutter aller Transferpannen: Der Wechsel von Stürmerstar Eric Maxim Choupo-Moting vom HSV zum FC Köln galt als ausgemachte Sache. Doch dann geschah das Unerwartete: Das Faxgerät streikte und verhinderte so den Wechsel. Das war im Januar 2011. Seitdem hat sich viel verändert, nur nicht überall. In vielen Büros im Kreis Sigmaringen steht heute weiterhin ein Faxgerät.

Das Fax hatte lange Zeit zwei wichtige Argumente auf seiner Seite: Es war einfach zu bedienen und dank der Direktverbindung sehr sicher. Im Sigmaringer Bauamt könne daher keiner darauf verzichten, teilt Stadtsprecherin Anna-Lena Janisch mit. Das Fax verfüge über einen Zustellungsnachweis und erfülle im Gegensatz zur Mail auch die manchmal geforderte Schriftform.

Das Fax ist im Gesundheitswesen unverzichtbar

Vor allem aber ist das Fax nicht mehr aus dem Gesundheitswesen wegzudenken. In der zentralen Notaufnahme im Sigmaringer Krankenhaus werden laut Pressesprecherin Sandra Müller beispielsweise Medikamentenpläne und Vorbefunde per Fax von Hausärzten übermittelt.

Um Diagnosen zwischen Kliniken auszutauschen, seien ebenfalls Faxe erforderlich. Das Krankenhaus nutzt die Technik, da „viele unserer Kommunikationspartner noch mit diesen Gerätschaften arbeiten und es keine datenschutzsicheren Alternativen in ausreichendem Umfang gibt“, wie Müller auf Anfrage mitteilt.

In mehreren Sigmaringer Apotheken werden Faxgeräte genutzt, um unter anderem Rezepte zu verschicken oder Medikamenten beim Großhändler zu bestellen.

Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Simon Forster

Auch in der Laizer Apotheke wird das Fax genutzt. Inhaber Simon Forster möchte das aber so schnell wie möglich ändern. „In meinen Augen ist es fahrlässig, persönliche Daten darüber zu verschicken“, sagt er. Der einstige Vorteil, Informationen sicher per Punkt-zu-Punkt-Verbindung zu übermitteln, sei heute kaum mehr gegeben.

Denn die klassische Fax-zu-Fax-Kommunikation ist heute ein Einzelfall. Viele Betriebe und Behörden nutzen keine klassischen Faxgeräte mehr, sondern Multifunktionsgeräte mit eingebauter Faxfunktion. Auf dem Landratsamt etwa sind aktuell 78 dieser Multifunktionsgeräte im Einsatz, wie Pressesprecher Sebastian Korinth bestätigt.

Konflikt mit der Datenschutzgrundverordnung

Diese Geräte wandeln das Fax in eine Mail um und leiten sie an Mail-Postfächer weiter. Die damalige Landesdatenschutzbeauftragte der freien Hansestadt Bremen, Imke Sommer, kritisierte bereits 2021, dass diese Schnittstelle anfällig für Störungen und die Fax-Infrastruktur somit nicht mehr mit der Datenschutzgrundverordnung vereinbar sei.

Noch immer nutzen viele Behörden Faxgeräte. Dabei ist die Sicherheit der Geräte fraglich. (Foto: Stevepb/Pixabay )

Das sieht auch Apotheker Forster so. Er drängt darauf, im medizinischen Bereich schnellstmöglich auf „KIM“ umzusatteln. „KIM“ steht für „Kommunikation im Medizinwesen“ und soll die Kommunikation komplett digitalisieren. Das Programm sei sicher, allerdings noch nicht in allen Anwendungsfeldern einsetzbar, so der Apotheker. Bis es vollumfänglich genutzt werden kann, müssten die Apotheken deshalb zwangsweise auf herkömmliche Kommunikationswege wie das Fax ausweichen - auch, weil Bequemlichkeit für Patienten und Institutionen ein hohes Gut sei. „Der Mensch ist ein Gewohnheitstier“, sagt Forster.

Ein Drittel der Unternehmen nutzt Technik

Das bestätigt auch Daniil Heinze, Referent des Digitalverbands Bitkom, auf Anfrage: „Hat sich ein funktionierender Kommunikationskanal erst einmal etabliert, dauert es in der Regel, bis er vollständig abgelöst wird.“ Laut einer Studie des Verbands nutzten im vergangenen Jahr immer noch ein Drittel der Unternehmen das Fax häufig oder sehr häufig. 2018 waren es sogar 62 Prozent der Unternehmen.

Das herbeigesehnte Ende des Faxes dürfte sich wohl also noch um ein paar Jahre verschieben.