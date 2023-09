Am vergangenen Wochenende ist im Rahmen der TCR Dänemark eine besondere Veranstaltung ausgefahren worden. Das Padborg Park Night Race. Der Meßkircher Mike Halder hat dabei gut gepunktet. Ein Sieg, ein zweiter und ein zehnter Rang ‐ das brachte viele Punkte im Kampfn um die Meisterschaft.

Im Qualifying auf Rang zehn

Mike Halder kennt die Strecke bereits aus seinem Einsatz bei TPR-Motorsport 2022, allerdings nur bei Tageslicht. Für Michelle Halder waren die Rennen auf dem Flugplatz Neuland. Mit 18 Startern war das Felf gut besetzt. In den beiden freien Trainings über jeweils 20 Minuten gewöhnten sich die Halder-Geschwister an den Flugplatz-Kurs. Mike Halder belegte in den beiden freien Trainings die Plätze eins und sechs. Michelle Halder kam gleich gut zurecht, landete zweimal auf Rang zehn.

In den beiden Qualifying am Samstagmittag schaffte es nur Mike Halder ins Q 2. Nach Rang neun im Qualifying 1 belegte er im Q2 Rang zehn. Michelle Halder wurde Vierzehnte und verpasste somit das Q 2.

Im ersten Rennen am Samstagmittag startete Mike Halder aus der fünften Startreihe, Michelle Halder aus Reihe sieben. Beide erwischten eine guten Start. Bereits nach zwei Runden waren die Positionen bezogen und der Wertungslauf ging ohne große Aktionen nach 15 Rennrunden zu Ende. Mike Halder wurde Zehnter, Michelle Halder Zwölfte.

Das Licht geht an, Mike Halder fährt zum Start-Ziel-Sieg

Die Aufstellung zum zweiten Rennen am Samstagabend unter Flutlicht sah schon spektakulär aus. Mike Halder stand aufgrund des „Reversed-Grid“ auf der Pole, Michelle Halder erneut in Reihe sieben. Mike Halder startete perfekt, setzte sich gleich einige Meter ab. Michelle Halder machte eine Position gut, doch nach vier Runden krachte es gewaltig und das Safety Car kam zum Einsatz. Nach zwei Runden erfolgte der Restart hinter dem Safety Car. Mike Halder ließ sich nicht aus dem Konzept bringen und fuhr den Start-Ziel-Sieg nach Hause. Michelle Halder wurde Zehnte.

Nach einer 30-minütigen Pause stand Rennen drei an. Mit neuen Reifen und nach Service-Arbeiten und erforderlichen Reparaturen ging es wieder ins Rennen. Aufgrund der Dunkelheit waren die Fahrzeuge nur anhand ihrer Umrisse zu erkennen. Mike Halder stand auf der zweiten Position und startete erneut gut. Michelle Halder verteidigte Rang 13.

Auch im dritten Rennen fährt Halder aufs Podium

Aufgrund der eingeschränkten Sicht waren die vorderen Plätze sehr schnell bezogen. Im Mittelfeld ging es aber richtig zu Sache und Michelle Halder musste in der elften Runde nach einem Defekt die Boxen ansteuern und konnte nicht mehr weiter fahren. Nach fünfzehn Rennrunden wurde der dritte Wertungslauf abgewunken. Mike Halder stand mit Platz zwei ein weiteres Mal mit auf dem Podest. Michelle Halder wurde trotz Ausfall, anhand der zurückgelegten Renndistanz als Elfte gewertet. Das brachte wichtige Punkte ein.

In der Gesamtwertung konnte sich Mike Halder auf Platz zwei verbessern. Michelle Halder schob sich auf Platz elf nach vorne.

Die letzten Wertungsläufe der TCR Dänemark finden vom 30. September bis 2. Oktober erneut in Iyllandsringen statt.